男大生打工下班遇劫！自摔被撞躺對向　起身要逃命再遭拖吊車輾死

記者張君豪、陳韻如／台北報導

台北市文山區6日晚間11時許發生一起恐怖車禍！19歲顧姓男大生在木新路上一間麥當勞上班，下班後與兩名同事騎車準備要去吃消夜，卻在途中自摔倒地，後續遭到一輛轎車撞擊後，又遭到對向一輛拖吊車輾過，事發當時的監視器畫面曝光，可以發現當下有幾名目擊者全被嚇得抱頭不知所措，顧男經送醫搶救後仍宣告不治。

▲木柵死亡車禍。（圖／記者黃彥傑翻攝）

警方調查，顧男昨晚從麥當勞下班後與兩名同事相約吃消夜，而地點就在事故發生位置的對面，而其中一名同事先迴轉到店家前，顧男也準備跟上，但疑似天雨路滑導致自摔，還先波及到另一名同事，2人倒地後，同事先起身要前去攙扶顧男，另外還有一名熱心民眾也上前協助，沒想到這時一輛由范姓女子駕駛的轎車卻突然駛來，當場撞翻3人。

透過監視器畫面可以看到，范女當時車速並不慢，撞擊後其中一名男子倒地不起，顧男則在車側邊掙扎，孰料對向一輛拖吊車又行駛而來，顧男見狀還奮力想起身閃避，但仍遭到車輪輾過，一旁民眾目擊整個經過，嚇得抱頭不知所措。

▲▼車禍當下畫面曝，可以發現顧男當時見拖吊車駛來還奮力起身閃避，但仍遭輾過。（圖／記者黃彥傑翻攝）

救護車獲報到場，但顧男已沒了生命跡象，送醫急救後傷重不治，另2名遭自小客追撞的男子則意識皆清醒，但頭部及右腳掌各一處撕裂傷及右膝疼痛，分別送往北醫及新店慈濟救治。車禍後續交由警方依過失致死罪，將拖吊車駕駛及相關人士依法偵辦。