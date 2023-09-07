施淑婷接任民政處長　領11萬月薪挨酸！網友直呼「林九萬」虧大

▲施淑婷、高虹安。（圖／翻攝自Facebook）



記者崔子柔／綜合報導

新竹市政府4日發布主管人事調整，包括副市長蔡麗清、文化局長錢康明將離開市府團隊，副市長人選將擇日另行佈達，文化局由副局長李欣耀代理局長職務，民政處長一職則由現市府發言人施淑婷接任。外界對於施淑婷的經歷質疑，只擔任過8個多月發言人，難道就可適任每月11萬元由人民納稅錢給付的薪水。

先前民進黨前副秘書長林飛帆月領政黨支付的9萬薪水，被許多網友戲稱為「林九萬」，臉書粉專「鹿大 時事放送」昨（6）日則將林飛帆、施淑婷、劉彥澧資歷及職位、薪水進行比較，直言「以學經歷換算成月薪來說，林飛帆物超所值、施淑婷只有顏值、劉彥澧專門操控數字」。

不少網友留言表示，「林是民進黨自己出錢請的，他們是在不爽什麼？其他兩個都是大花納稅錢卻請到這種貨色？」、「以唸書的學費來看，林飛帆虧大」、「林飛帆的薪水是民進黨付的，另外兩人的薪水是人民的稅金，不能只比數字忽略本質的不同」、「重點是林飛帆根本不是領公帑吧」。

▲林飛帆。（圖／記者林敬旻攝）



新竹市府發表人事異動時指出，施淑婷擔任發言人時表現亮眼，長期陪同高虹安出席市府各大小活動，且同時身兼民政處業務協調工作，對於民政處主責業務、地方事務熟捻，深受各地方社團及民眾歡迎，高虹安期許其擔任民政處長後能更加提升市府民政系統的溝通協調能力。

▼高虹安、施淑婷。（圖／翻攝自Facebook）

