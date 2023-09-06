2023太平洋自行車單車公益活動　10／7邀您騎動同行歡迎報名

▲太平洋自行車單車公益活動，推廣多元自行車運動，永續輪轉愛與希望！（資料照／太平洋自行車提供）

記者楊淑媛／桃園報導

雙十連假何何處去，快來運動做公益。第13屆太平洋自行車單車公益家庭日將於10月7日盛大舉行，以「你騎一公里、太平洋捐十元」號召社會大眾樂活同騎做公益，即日起迄9月20日受理報名，期各界將熱愛生命的動力轉換為實質的公益能量，推廣多元自行車運動，永續輪轉愛與希望！

▲2023太平洋自行車單車公益活動10/7騎動同行。（資料照／太平洋自行車提供）

太平洋自行車公司6日表示，2023第13屆太平洋自行車單車公益家庭日活動，騎乘路線分有12公里悠騎組、25公里健康組及75公里奔馳組，可暢騎桃園沿海地景亮點、永安漁港最美建築海螺館及綠色隧道，享受新屋遼闊的稻浪風光，搭配在地客家特色美食補給。

▲創辦人林正義(中)長年推廣多元自行車運動，深受肯定。（圖／ET資料照）



為提倡「綠色低碳行動」，活動日當天騎自行車至會場報到者，騎行里程可額外納入公益捐贈計算並獲得里程加碼禮。今年活動會場設於桃園新屋農博環境教育園區，適逢桃園市主辦世界客家博覽會展期，園內綠色方舟館設有客家海洋文化主題，搭配大會現場設有公益分享會、騎樂市集、DIY手作課程及趣味活動，並安排特色風格胖卡餐食及樂團表演，整場活動豐富可期。

位於桃園市新屋區的太平洋自行車，為全球知名折疊自行車製造商，也是台灣少數投入特殊需求車開發的業者，長年關注多元自行車使用及運動的需求，並號召員工、車友以實際行動回饋社會。為擴大公益效益及影響力，活動接受弱勢家庭(個人)或有具體使用計劃之機構參與受贈提案。

▲2023太平洋自行車單車公益活動，以「你騎一公里、太平洋捐十元」號召社會大眾樂活同騎做公益。（資料照／太平洋自行車提供）

今年獲選受贈名單為臺灣師範大學體育系、台中市慢飛家庭關懷協會、生命勵樂活輔健會及腦性麻痺朋友。活動同時也鼓勵身障朋友免費報名參與，一同騎出戶外享受自由自在的戶外騎乘樂趣！