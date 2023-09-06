颱風接力報到重創南投蔬菜產地　菠菜每公斤飆破400元

▲颱風接連襲台，重創中南部蔬菜產地，帶動葉菜類價格飆漲。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

受到卡努、海葵颱風接連襲台，挾帶豪雨重創南投地區，尤其是夏季高山蔬菜主要產區的南投縣仁愛鄉受創嚴重，連帶影響主要作物高麗菜、菠菜價格。繼高麗菜傳出每公斤破百元、一顆要價400元後，菠菜也貴得驚人，根據北農昨日報價，品質較好的菠菜，每公斤批發價高達325元，南投產區更傳出有菜農出貨每公斤要價400元的天價。

南投產區昨傳出菠菜每公斤要價400元，根據北農昨日統計，菠菜批發價格，品質較好的上價每公斤要325元，中價也要205；今天隨著到貨量增加，上價大幅降到每公斤130元、中價65元。

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北農副總路利全表示，夏天本來就不是菠菜主要產季，夏季產地主要集中在南投縣仁愛鄉高冷地區，受到接連兩個颱風和西南氣流影響，產量難免受到影響，接連帶動菜價，強調這個季節菠菜本來就不多，通常價格都會比較高檔。

北農今（6日）進貨量比昨天增加，台北市蔬菜到貨量約1374噸，比昨天多了89公噸，蔬菜每公斤平均批發價44.8元，比昨天的49.6元，下跌4.8元。

北農分析，今天進貨量較昨天增加，因明天休市，預期需求增加，但因批發成交單價過高，造成承銷人購買意願趨緩，買氣稍弱，交易市況尚稱平順，各菜種行情價格跌多漲少。其中葉菜類進貨量大幅增加，價格跌多漲少，高麗菜到貨量約326噸，價格下跌20元，大白菜到貨量約64噸，價格下跌6元，青江菜到貨量約29噸，價格略漲1元。

北市中正區菜商表示，颱風才剛走，今天菜況普遍含水量高，賣相較差，葉菜類價格雖有回穩，但仍偏高，消費者購買意願不高，像是高麗菜每斤要價120元，一顆至少也要近300元，其他像是大陸妹、空心菜每斤也要90元。

路利全指出，今天北市蔬菜到貨量和價格均逐漸回穩，今天每公斤批發價降至45元左右，隨著時序逐漸入秋，只要氣候維持，蔬菜生長會轉趨穩定，屆時菜價可望會再下跌。