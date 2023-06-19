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社會 社會焦點 保障人權

退休代書家深夜遭潑紅漆　遠房親戚幹的！犯案動機曝光

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市北投區陳姓男子日前凌晨騎著打檔車前往一處民宅潑紅漆，落網曝光理由。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

氣急敗壞！北市北投區一處民宅門口遭人潑紅漆，吳姓男住戶嚇壞報警，警方調閱監視器過濾人車，鎖定1名騎打檔車的陳姓男子通知到案說明。陳嫌到案供稱，因30年前將土地給遠房親戚吳姓代書處理，近日卻收到土地都更，從「私有變國有」認為是吳男動手腳，因此才潑漆洩恨，全案依毀損罪函送士林地檢偵辦。

大屯派出所指出，本月17日凌晨時接獲轄區內中華街一處民宅遭不明人士潑漆，員警抵達現場，68歲吳姓被害人餘悸猶存表示，之前從事代書業務已退休10餘年，未曾與人結怨，不知為何遭人惡作劇，也憤怒喊告。

▲▼ 北投潑漆 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲已退休的吳姓代書住家遭潑紅漆。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方製作完筆錄後，積極調閱周邊監視器過濾人車，鎖定1名陳姓男子涉有重嫌，18日通知他到案說明。平時從事買賣漁貨陳嫌到案說，30年前將土地交給遠房親戚吳男處理，近期卻收到土地要進行都市更新消息，認為一定是吳男動手腳，越想越氣才會潑漆洩恨，警詢後陳嫌被依毀損罪函送士林地檢署偵辦。

北投分局呼籲，遇有任何糾紛應透過法律途逕尋求解決，勿以任意破壞他人住居所、物品等方式洩憤，已免觸法。

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