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八方雲集鍋貼遭控「有蛆在蠕動」！業者聲明：煎台140度不可能有蛆

▲▼網友爆料吃八方雲集鍋貼發現有蛆。（圖／翻攝爆料公社）

▲網友爆料吃八方雲集鍋貼發現有蛆。（圖／翻攝爆料公社）

記者黃士原／台北報導

八方雲集位於內湖某分店遭網友投訴，透過外送平台叫了鍋貼，餐盒上竟有疑似蛆的數條小蟲。針對此事件，八方雲集表示，煎台烹煮溫度超過攝氏140度，在此條件下，不可能有蛆蟲等活體在產品表面存活。

網友昨（5）天在爆料公社控拆，姊姊在8月30日透過外送平台點了八方雲集的鍋貼，但打開吃了幾顆竟然發現餐盒蓋子上有數條小蟲蠕動，疑似是蛆，網友立即請姊姊把食物包起來並錄影，下班後也帶了姊姊前往診所看診。

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投訴網友提到，之後跟八方雲集客服反應，客服聽聞狀況便要了照片與影片，同時關心姐姐的身體狀況，請他們一定要去看醫生，並保存看診收據，也會聯絡公司督導處理後續。後來，八方雲集督導登門向他們道歉，但對於責任釐清跟賠償則無法做主。就在督導道歉隔天，網友則是接到八方雲集電話，認為此事疑點重重，請他們去申請調解。網友事後也向台北市衛生局申訴。

▲▼網友爆料吃八方雲集鍋貼發現有蛆。（圖／翻攝爆料公社）

▲網友爆料吃八方雲集鍋貼發現有蛆。（圖／翻攝爆料公社）

對於網友投訴鍋貼有蛆，八方雲集表示，集團對食品衛生及安全層層嚴格把關，煎台烹煮溫度超過攝氏140度，在此條件下，不可能有蛆蟲等活體在產品表面存活。針對此外送個案，由於運送過程、消費者實際用餐時間、以及現場環境並未通盤瞭解，不便多作評論；該店當日並無其他顧客反應，過往亦未發生過類似狀況。

八方雲集也表示，當日晚間接獲顧客反應後，客服人員於第一時間關心消費者身體狀況，隔日並由客服主管偕同加盟店長親自前往探視慰問。
 

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