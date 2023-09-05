快訊／高嘉瑜重申願做整合民調　「不能讓國民黨躺著選」

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜爭取連任，但面臨同屬泛綠陣營的台灣基進立委參選人吳欣岱挑戰，賴清德台北市競選總部主委陳時中今（5日）強調全力支持高嘉瑜，高也說，若需要做整合民調將全力配合，不能讓國民黨（指立委參選人李彥秀）「躺著選」，這非支持者所期待。

高嘉瑜今天下午出席賴清德競選總統台北市競選總部授證典禮前受訪表示，台北市競選總部成立就是為了凝聚士氣，爭取2024賴清德高票當選，民進黨台北市8席全上、國會過半是最重要的。

對於是否將跟吳欣岱做討論，高嘉瑜回應，選民都會有智慧，現階段最重要的是全力衝刺，守住內湖南港這一席，她也會全力爭取選民認同，如果黨部有需要做整合民調，有一個最能夠勝選的候選人，也會全力配合。

媒體追問，是否不排斥跟吳欣岱做民調？高嘉瑜說，她很早就提出願意接受整合民調，若因為自己的分裂導致國民黨漁翁得利，就是保送國民黨，尤其是國民黨近日荒腔走板的行為，大家也都看不下去，所以當然要守住內湖南港最關鍵的一席，不能讓國民黨躺著選，這不是支持者所期待的。

此外，媒體會前聯訪時，詢問擔任台北市競總主委的陳時中，是否認同將吳欣岱納入不分區，在港湖全力支持高嘉瑜？陳時中並未正面回應僅說，現在有「民主大聯盟」的想法，也有非黨籍的立委參選人，只要是民主大聯盟的成員，都非常歡迎大家一起努力。