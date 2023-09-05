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社會 社會焦點 保障人權

600萬婚房登記女友名下　他被分手賣房「1毛錢都要不回」

記者黃翊婷／新北報導

李姓男子與陳姓女子原本是男女朋友，2011年他在桃園買下一間總價600萬元的房屋，並借名登記在女友名下，沒想到女友另結新歡，竟在未經同意之下將房子賣了，氣得他決定提告討回損失利益627萬餘元。不過，新北地院法官審理後認為，李男無法舉證陳女有任何不當得利的行為，加上現有證據看不出雙方有借名登記的合意，最終裁定駁回，全案仍可上訴。

▲▼看房,買房,房產,購屋,房仲,租屋。（圖／CFP）

▲李男花600萬元買婚房，最後不僅與女友分手，房子也被賣掉了。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

李男在判決書中主張，他在2000年間與陳女成為男女朋友，2011年間受到女友慫恿，在桃園買了一間總價值600萬元的房屋，準備當成婚後的住所，加上兩人是以結婚為前提展開交往，他便答應將房屋登記在女友名下，購屋的250萬元自備款和350萬元貸款、利息都是由他支付。

然而，李男表示，女友在取得房屋登記名義之後就另結新歡，還在未經他的同意之下，於2013年9月以低於市價的價格賣掉房屋，他因為疫情的關係，直到2021年從中國返回才知道此事，以存證信函要求女友返還賣屋價金卻遭無視，這才決定提告求償627萬餘元（包含售屋後殘值、本利、貸款、利息和頭期款）。

陳女則主張，她沒有佯裝要與李男結婚，況且她取得房地所有權是經過雙方不標明法律原因，屬於無因性契約，無因性契約不違反法律強行規定或背於法律善良風俗習慣，均承認此項法律關係及法律效果，所以她應當就是房地所有權人；李男指控她有侵權行為、不當得利關係、無視借名登記約定等等，卻都沒有舉證，顯然沒有理由提告求償。

此外，李男在接受偵查時曾提及，買房當下是直接登記在陳女名下，他起初不願意，但考量到已經與女友交往、同居一段時間，仲介也說可以這樣辦，才會點頭答應，只是當時沒有特別講明僅是借名登記還是贈與。

新北地院法官認為，從李男的證述看來，他是因為雙方為情侶關係、感情穩定即將結婚、仲介也說可以等原因，同意將房屋登記在陳女名下，再對照陳女的證詞，均未發現雙方有任何借名登記的合意，這部分李男舉證不足，自無可採。

法官接著指出，房屋雖然登記在陳女名下，但雙方對於出售房屋也沒有任何約定，所以陳女出售房屋是否要通知李男，或是以什麼樣的價格賣出，都不屬於侵害李男財產權的行為，最終裁定駁回男方告訴，全案仍可上訴。

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