帶領學生放眼國際！世新大學攜手TaiwanPlus培育國際媒體人才

▲ 世新大學校長陳清河（左）與公共電視文化事業基金會董事長胡元輝（右）簽署產學策略聯盟合作意向書。。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

為培養更多優秀傳播人才，使台灣媒體產業接軌國際，世新大學今（4）日與公廣集團TaiwanPlus簽訂產學策略聯盟合作意向書，透過雙邊資源共享，製播優質全英文新聞與節目推廣台灣文化，同時為媒體教育引進新的觀念、技術與國際傳播人才的使命。

TaiwanPlus由公共電視文化事業基金會經營，是台灣第一個全英語播出的國際影音串流平台，讓世界看見更多台灣故事。此次與世新大學簽署產學合作意向書，將規劃系列工作坊以及實習機會，培育更多國際化媒體專業人才，提升台灣在全世界的傳播影響力。

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公視基金會董事長胡元輝親自出席簽約儀式，他表示，世新大學是國內優秀人才的培育基地，更是傳播界人才的重鎮，近年來在傳播科技設備上也是國內引領風氣之先。未來世新大學與TaiwanPlus合作，讓傳播教育與國際接軌，學生們能看到國際傳播平台的運作方式，同時體驗跨國工作的文化與媒體實踐，將是非常難能可貴的機會，盼與世新大學攜手前進，為台灣傳媒帶來更多可能性。

▲ 世新大學與公廣集團TaiwanPlus產學合作，攜手培育國際化媒體專業人才。

世新大學校長陳清河表示，TaiwanPlus是國家非常重要的對外發聲平台，希望透過本次的合作，無論是舉辦工作坊、論壇、實習機會，甚至是融入於全媒體識讀課程，讓學生們跟著台灣的腳步一起走向世界，提升世新學子的社會貢獻，展現台灣在國際舞台上的重要性。

TaiwanPlus執行長余佳璋提到，世新大學是首個與TaiwanPlus正式合作的學校，因此意義非常重大，無論是課程內容或是學生的實習課程，都有更加完善具體的規劃。學生將可透過實習計畫參與新聞採訪、網路編輯、社群經營與節目企劃等內容，與一般國內實習最大的不同就在於，TaiwanPlus是向全世界發聲的影音平台，無論是寫作手法或思考邏輯都是一般媒體實習無法獲得的經驗，因此非常期待看見世新的同學加入，進一步推動台灣的國際傳播力量。

本次產學策略聯盟簽約儀式，世新大學研發長許碧芳、新聞傳播學院院長阮明淑、國際事務中心主任林雪貞、產學合作暨推廣教育中心主任古思儀，以及TaiwanPlus公共服務暨行銷部副理陳宏騏、公共事務組長徐瑞婷等部門同仁均出席與會，針對課程連結實習計畫進行交流、討論，盼世新學子能透過國際媒體平台推廣台灣故事，讓世界看見台灣的獨特價值。

▲ 世新大學與TaiwanPlus締結產學策略聯盟，規劃系列工作坊以及實習機會，讓學生體驗跨國工作的文化與媒體實踐。