角頭大哥出獄「陷援交詐騙」　撂10小弟等半小時堵人...竟被放鳥

▲張姓角頭出獄誤入援交詐騙，對方嗆揪輸贏，他撂10人苦等30分鐘。（示意圖／資料照）

記者邱中岳／台北報導

北市1名角頭大哥，因案入獄執行，出獄後在網路上發現有正妹開出3千元價格援交，依照指示購買遊戲點數轉給對方，但卻沒有等到「正妹」現身，最後打電話給對方，還是1名男子接電話，甚至還向角頭嗆聲「竹聯幫的，再囉唆給你好看」，角頭大哥還撂10多人在超商門口等「輸贏」，最後發現是詐騙老梗，氣得破口大罵。

據了解，張姓本省掛大哥，日前因入獄5年多，出獄後在家滑手機，發現網路上竟然有「正妹」上門搭訕，正妹還說在做兼差援交，每次收費3千元，2人相約在北市中正區見面，但正妹卻藉口怕警察取締，要求張姓角頭先買遊戲點數，提供序號完成交易手續。

張姓角頭依規定照做，但是正妹卻開始置之不理，且一路表示要查證，又懷疑張姓角頭是警察釣魚，讓張姓角頭心生不滿，直接破口大罵，正妹將手機交給1名男子，男子自稱「竹聯幫的」，讓張姓角頭更為光火。

電話中的那名男子，除了自報竹聯幫名號，甚至還問張姓角頭人在哪裡，再囉唆就打斷手腳，張姓角頭更加不爽，找來10多人在超商門口，等對方上門輸贏，但是等了30分鐘都無人前來。

張姓角頭苦等未果，要小弟立刻散會，最後向朋友抱怨此事，朋友才拿出手機說「時代在變，這個是援交詐騙」，讓張姓角頭痛斥「一群俗辣」。