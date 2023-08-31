亞洲第3隻電偵警犬「晶圓」結訓返台　虛擬貨幣冷錢包都能嗅出

記者張君豪／台北報導

內政部警政署保警第三總隊刑警大隊會同駐洛杉磯台北經濟文化辦事處的刑事局駐美聯絡官，共同接受受美國非營利組線O.U.R.捐贈台灣首隻K9 ESD (Electronics Storage Device Detection K9)電子產品偵測犬Wafer（晶圓）。這也是亞洲第3隻受司法單位所配備的電子產品偵測犬。

▲亞洲第三隻，台灣首隻電子產品偵測犬在美結訓返台。（圖／記者張君豪翻攝）

保三總隊說明：K9 ESD偵測犬為一種新型偵測電子產品之警犬，能嗅聞電子產品儲存裝置（Storage Device上的化學塗料：三苯基氧化膦 Triphenylphosphine oxide,TPP0）塗料氣味。舉凡SD卡、手機、硬碟、隨身碟、甚至虛擬貨幣之冷錢包都能被電偵犬嗅聞偵測，加上現今大多數犯罪事證都脫不開數位電磁證據，此警犬能在現場搜尋藏匿之數位證物，對於搜索犯罪現場之數位證據是一大利器。

▲台灣首隻電子產品偵測犬小名晶圓 掛國旗在美受訓。（圖／翻攝自Taiwan in Los Angeles-駐洛杉磯台北經濟文化辦事處臉書）

目前亞洲僅3隻K9 ESD偵測犬，分別隸屬為台灣、泰國（O.U.R.亞洲地區辦公室）及馬來西亞警方。警政署保三總隊推派兩位領犬員在於7月31日到8月11日出發到美國印第安納波利斯與美國、馬來西亞等地警方一同受訓，培養領犬員和警犬之間的默契與互信，台灣的領犬員同Wafer順利訓通過檢定，隨行警員獲頒K9ESD領犬員資格證書。

目前領犬員已結訓回到台灣，在保三總隊刑警大隊高雄警分隊駐地檢疫隔離，將在9月11日解隔離後，開始精進訓練以利適應氣候與水土，待偵纖技能與經驗達到水準後，警方將嘗試把電偵犬引進於第一線案件偵辦，期望能加強台警打擊數位犯罪的蒐證能力。

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