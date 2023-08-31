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「500萬隻蜜蜂」瞬間竄出！卡車開一半蜂箱掉落　密麻飛舞狂叮司機

記者吳美依／綜合外電報導

加拿大一輛卡車負責運送蜂箱，卻沒有把固定繩索綁牢，導致蜂箱掉落至路面，500萬隻蜜蜂瞬間傾巢而出，司機也被叮了100多包。幸好，警方緊急通知專業養蜂人協助，才讓這起意外平安落幕。

BBC、衛報報導，這起事故30日發生在安大略省伯靈頓（Burlington），蜂箱要被運送至農場協助農作物授粉，未料清晨6時15分左右發生事故。警方趕抵現場後看見蜂箱散落一地，蜂群漫天飛舞，立刻透過社群媒體呼籲駕駛遠離該路段，若不得已必須經過，也切記緊閉窗戶。

▲▼加拿大卡車掉出蜂箱，500萬隻蜜蜂飛出。（圖／翻攝自Facebook／Tri-City Bee Rescue）

▲▼加拿大卡車掉出蜂箱，500萬隻蜜蜂飛出。（圖／翻攝自Facebook／Tri-City Bee Rescue）

▲蜂箱掉在馬路上，養蜂人協助捕蜂。（圖／翻攝自Facebook／Tri-City Bee Rescue）

上午7時，資深養蜂人巴博（Michael Barber）接獲警察求助電話，趕緊通知同業前來幫忙。他回憶，蜜蜂及蜂巢散落範圍約方圓400公尺，蜂群呈現瘋狂狀態，「非常憤怒、困惑且無家可歸」，年輕蜜蜂群聚在附近的汽車及郵筒上，以尋求安全感，更憤怒或更年長的蜜蜂到處飛行、嗡嗡作響，「就連全副武裝的養蜂人也會緊張」。

上午9時15分，12名養蜂人協助捕回大多數蜜蜂，並在現場留下一些蜂箱，讓尚未回家的蜜蜂能夠自己歸巢，此外還有數百隻蜜蜂在事故中喪生。司機沒有穿戴全套防護衣，因此被叮了100多包，幸好及時獲得治療，傷勢不算嚴重。

巴博在附近城鎮貴湖（Guelph）經營「三城蜜蜂救援」（Tri-City Bee Rescue）。他坦言執業11年從沒遇過這種狀況，也希望再也不要經歷類似事件，同時感謝同業協助保護昆蟲及民眾的安全。巴博認為，這起事故提醒大家永遠要確保把蜂箱牢牢綁好，「希望這些蜂巢能夠熬過冬天」。

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