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外相將訪中國　英國會報告首度稱「台灣是獨立國家」

▲▼ 英國外交大臣柯維立（James Cleverly）。（圖／路透）

▲英國外交大臣柯維立（James Cleverly）。（圖／路透）

中央社倫敦30日綜合外電報導

英國國會首度在官方文件上稱台灣是「獨立國家」，在英國外交大臣柯維立（James Cleverly）本週將訪問中國時打破政治禁忌。

美國媒體POLITICO報導，在英國與中國關係降到冰點之際，柯維立將成為5年來首位訪問北京的最高階英國特使，具影響力的英國國會下議院外交事務委員會（House of Commons Foreign Affairs Committee）在今天發布的報告中採用這種新措詞，恐引起北京當局強烈反彈。

英國下議院外交事務委員會的報告稱：「台灣已經是一個獨立國家，國名是中華民國。台灣擁有具國家地位的所有資格，包括常住人口、界定的領土、政府，以及與其他國家建立關係的能力，只是缺乏更廣泛的國際承認。」

來自英國執政黨保守黨的委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）說，這是英國國會報告首度做出這樣的聲明。克恩斯向POLITICO表示：「我們承認中國的立場，但我們（外交事務委員會）不接受這樣的立場。外交大臣必須堅定地、公開地支持台灣，並明確表示我們將維護台灣的自決權。」

克恩斯又說：「此一承諾不只符合英國的價值觀，也是在向全球獨裁政權傳遞尖銳訊息，表明主權無法透過暴力或脅迫手段取得。」

▲▼ 英國國旗,英國。（圖／達志影像／美聯社）

▲這份報告批評英國政府在支持台灣方面不夠大膽。圖為英國國旗。（示意圖／達志影像／美聯社）

這份報告批評英國政府在支持台灣方面不夠大膽，呼籲官員開始與盟友準備祭出制裁，以嚇阻北京對台灣採取軍事行動與經濟封鎖。全球90%最先進的半導體是由台灣供應。

外交事務委員會說：「如果不是為了避免冒犯（中國共產黨）而過度謹慎，英國能與台灣發展更緊密的關係。英國應該鬆綁對誰能與台灣官員互動的自我限制。美國與日本已經展現出，即使在最高階層，仍有可能進行溝通。」

外交事務委員會表示，倫敦應該與東京和台灣攜手，在網路與太空防禦能力方面展開3方合作。

英國是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的新成員，在讓台灣申請加入的議題上，外交事務委員會敦促政府推動讓台灣加入CPTPP。

同時，這份報告也批評英國政府讓中國政策處於保密狀態。

報告提到：「有鑒於德國發布了對中國政策，英國顯然也可能公布公開且非機密的版本，讓公共與民間部門有指引可以追尋。」

報告指出，對於中國在英國領土上的「跨國打壓」，像是制裁英國國會議員或騷擾異議人士等，白廳（Whitehall）應該採取更強硬態度。

首相蘇納克（Rishi Sunak）政府未稱中國構成廣泛「威脅」，而是稱中國構成「劃時代的體制性挑戰」。

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James Cleverly國會下議院外交事務委員會

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