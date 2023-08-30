41歲吳宇舒生女！陷「母乳地獄」崩潰喊：哺乳是最嚴重情勒

▲吳宇舒經歷痛苦的脹奶過程。（圖／翻攝自Facebook／吳宇舒）



記者崔子柔／綜合報導

41歲美女主播吳宇舒結婚10年，終於在上（7）月生下寶寶，她昨（29）日分享哺乳過程，稱她在剖腹產隔天就開始脹痛，提前進入「母乳地獄」，讓她痛到崩潰邊緣，請泌乳師協助退奶計畫，「產後十天，沒吃藥，就順利地從母乳地獄中畢業了」。

吳宇舒昨日發文指出，孕婦必須承受許多陌生「前輩」的指點，過頭的關心反而變成心理負擔，產後她原本以為只有怎麼坐月子會被干涉，「沒想到哺乳才是最嚴重的情緒勒索！」

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▲吳宇舒順利產下女兒。（圖／翻攝自臉書／吳宇舒）



吳宇舒提到，她生產前就跟醫院明確表達過哺乳計畫，因為出月中之後她就不是主要照顧者，而且產後2個月她就要回到職場，想到每天要卡個時間什麼都不能做，以及母乳的保存及運送等問題，都讓她覺得不實際，所以計畫好要在餵完初乳後就退奶。

通常孕婦剖腹產後第4至第5天才會開始脹奶，吳宇舒卻在生產隔天就微微脹痛，護理師按壓後還真的擠出初乳，產後第3天脹得越來越硬，一壓就痛，「母乳地獄就這樣莫名提前開始了。相較之下忘記傷口還在痛，宮縮也沒什麼了，脹奶最痛！」她要求醫師開退奶藥，讓她能拉長擠奶的時間，醫師卻勸說「要不要明天再看看」、「妳可以餵到月子坐一半再考慮退奶，對妳跟寶寶都好」，她聽到就覺得超無助，「我不是早就說過，以我的生活型態就是得早早計畫退奶嗎！」

▲吳宇舒懷孕7個月持續健身。（圖／翻攝自臉書／吳宇舒）



吳宇舒表示，一位護理師私下告訴她麥芽水有效，她便立刻搜尋附近的中藥行，當天喝一小罐就有效果，多睡了2小時，不過胸部還是又硬又痛，聽到寶寶哭時更無法控制，第4天她就幾乎痛到崩潰邊緣，只好找了泌乳師協助，按摩後輕鬆地收集到兩管初乳。

吳宇舒指出，泌乳師說退奶藥通常在生產當天，還沒發脹時吃才有效，所以她乾脆訂了5天份的麥芽水帶到月中，並避開會發奶或塞奶的食物，且在泌乳顧問輸通乳腺之後，脹痛的感覺就幾乎消失，到了第2周她就沒有再收集母乳，「畢竟產後退奶十分政治不正確，整個社會都還是鼓吹媽媽至少餵母乳6個月（尤其是沒經歷過母乳地獄的男性）」，她則強調，「不餵母乳不代表只愛自己不愛孩子」，在從母乳地獄畢業後，她直呼「終於可以休息了」。