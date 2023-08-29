「海豚灣戀人」童星殺人還慶功！判17年遭通緝　死者母淚：是種折磨

▲王欣逸20年前因偶像劇《海豚灣戀人》走紅，因殺死人遭判刑定讞。（翻攝自網路、王欣逸臉書）

圖文／鏡週刊

現年28歲的王欣逸，20年前因偶像劇《海豚灣戀人》《綠光森林》戲劇演出走紅，展開知名度，更曾於13歲入圍金鐘獎，星途備受看好，不過王欣逸誤入歧途，國中時加入竹聯幫正堂，更曾於2012年桃園刑警大隊掃蕩竹聯幫而被逮捕。 2016年7月，王欣逸在桃園市蘆竹區參與青少年鬥毆事件，將一名曲姓少年毆成重傷、送醫不治。王欣逸遭判刑17年定讞，但因未到案執行而被通緝中，同夥2共犯更二審被依同罪判刑15年，全案定讞。對此，死者母親表示，「多年來對我來說是種折磨。」

2016年7月間，王欣逸得知葉姓友人與另一名李姓少年有糾紛，為了義氣相挺、幫朋友出氣，持西瓜刀、球棒，不分青紅皂白前往教訓，其中國中剛畢業的曲姓少年因行動不便，慘被王欣逸等人持西瓜刀、球棒揮砍毆打，事後王欣逸還爽開慶功宴。曲姓少年最終因腦部受創重度昏迷、氣血胸、肺部穿刺傷等，到院前失去呼吸心跳，搶救後仍昏迷半年，最終不治身亡。

王欣逸等人遭檢警提起公訴，並依未成年者部分則由少年法庭審理，一審王欣逸遭判刑15年，2名林姓共犯判刑13年，其共犯陳姓女子則無罪，並共須賠償356萬9,305元。二審上訴，台灣高等法院依殺人罪判4名被告加重刑度，判處王欣逸17年徒刑，另改依故意對少年犯殺人罪分別判林泓嶸（原名林柏昌）15年、林致豪16年、陳露12年徒刑。對於該判決，死者母親欣慰透露，感謝法官替她兒子討公道， 案發至今，對兒子的思念更是止也止不住「對我來說是種折磨。」

王欣逸二審遭判刑17年，全案再上訴，但他卻棄保潛逃，審期間都未到案，遭到檢方全面通緝。另外，台灣高等法院更二審再依成年人共同故意對少年犯殺人罪判林泓嶸15年，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。陳露則駁回上訴，判決定讞。至於王鳴逸也被桃園地方法院通緝中。

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