北海道帆立貝、海參價格慘跌！　日本水產品被禁

▲北京的海鮮市場。（圖／路透社）

文／中央社

日本8月24日開始將「核處理水」排放入海，中國對此祭出水產品禁令反制，已知造成北海道帆立貝及海參價格出現下跌，日本中央及地方政府都將提出針對水產業者的協助對策。

日本放送協會（NHK）報導，受到中國決定全面暫停日本產水產品進口，北海道政府、札幌市政府及水產品加工與物流團體相關人士等約20人，今天針對出口影響及因應對策交換意見。

北海道政府水產局長近藤將基說，中國是北海道產的水產品最大出口地，這些水產品因無法出口滯留國內造成價格下滑等情況，不光是漁業，令人憂慮也會對物流及出口等許多領域帶來很大影響。

北海道政府表示，2022年從北海道內港口出口到海外的水產品總額為833億日圓（約新台幣181億2677萬元），其中銷往中國的部分高達532億日圓，占整體逾6成。

會中談到占銷往中國水產品絕大部分的帆立貝及作為高級食材受到歡迎的海參價格，目前已經出現下跌，與會人士都對未來影響感到憂心。

日本首相岸田文雄表示，將在本週內提出中央政府對水產業者的協助方案，北海道政府將根據中央政府作法，評估採取開展新物流管道及擴大國內消費量的提振方案等必要對策。

時事通信社報導，日本經濟團體聯合會會長十倉雅和8月28日在札幌市的記者會上，對中國全面禁止日本產水產品進口說：「非常令人憂慮，中國方面採取的措施帶來影響非常大。」

十倉說，中國是日本最大貿易夥伴國，也是日本水產品最大出口地，日本各界對中國訪日觀光客接下來將帶來的消費力抱持巨大期待，且今年也是中日和平友好條約簽訂45週年，希望禁令能早日獲得修正。