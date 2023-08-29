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彭博：郭台銘參戰「顛覆台灣大選」　卻讓民進黨更有機會贏

▲▼鴻海創辦人郭台銘主流民意大聯盟記者會中宣布，將以獨立參選人身分展開聯署參選總統，並由黃士修擔任發言人一職。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘宣布展開連署，將以獨立參選人身分投入2024大選。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳美依／綜合報導

《彭博社》28日報導，富士康創辦人郭台銘投入競爭激烈的下屆台灣總統大選，結束外界為期數月的臆測，顛覆（upends）一場將對西太平洋安全產生廣泛影響的選舉。諷刺的是，他的參選可能讓民進黨更有機會獲勝。

報導指出，由於台灣被夾在日益緊張的美中關係之間，因此明年1月的台灣總統大選結果，可能決定華府、北京及台北未來幾年的關係走向。

郭台銘28日宣布參選，但要成為正式候選人，必須獲得29萬名選民連署。事實上，他過去也曾競選總統，2019年甚至為此把富士康營運交給新管理層，但最後並未成功。即使在28日之前，郭台銘也毫不掩飾想要成為總統，在此過程中，他非常傾向與北京展開和平對談，此策略旨在贏得希望最終看見某種形式統一的選民支持。

《彭博社》指出，以目前情況來看，郭台銘前進總統府的道路似乎相當受限，他將與支持兩岸建立更緊密關係的2名候選人、也就是侯友宜及柯文哲直接競爭，因此可能瓜分選票。另外與柯侯郭3人競爭的則是副總統賴清德，他公開支持台灣作為一個獨立國家的地位，但近期已經緩和言論。

因此，這提高了反對派競選者聯合起來、對賴清德構成更大挑戰的機會。僅管柯侯起初排除這個可能性，但柯文哲上周表示，他對於合作抱持開放態度，而郭台銘也在28日發表類似言論。

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