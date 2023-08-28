台男偏愛日本AV女優！老司機點3原因「很有代入感」：叫聲無敵

▲2023「TRE台北國際成人展」，3天吸引15萬人次入場。（圖／記者黃克翔攝）



記者施怡妏／綜合報導

日本AV產業發達，每年推出的作品十分多元、題材豐富，就有網友好奇，很多國家都有拍攝A片，但台灣男生普遍喜愛日本AV女優，一講到A片，腦中最先出現的就是日本。貼文一出，就有網友點出3大關鍵原因，大讚日本AV很專業，「歐美很多也都看日本的」。

有網友在PTT發文「為什麼台灣人偏愛日本的AV女優？」現在有很多平台可以觀看A片，台灣有SWAG，歐美也有許多知名AV女優，但是台灣男生似乎都比較喜歡日本的AV女優，因此很好奇原因是什麼？

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▲網友大讚日本AV拍攝很專業。（圖／翻攝自PTT）



對此，網友點出原因，有劇情，女優演技有水準，專業度很夠，「比較有代入感」、「比較專業而且外表偏清純」、「聲音好聽」、「可愛、漂亮、平均水準也高、沒刺青」、「歐美不會認真演劇情啊，日本劇情雖然有時候也會出戲，但至少敬業多了」、「日本比較精緻啊，劇情、運鏡、場景都有講究」、「日本的劇情比較豐富」、「日本AV光是沒有刺青就贏80%了」、「因為日本AV已經是專業拍攝」、「就兩個字，專業」、「日本運鏡也很厲害啊」、「看過華人的，就真的感覺得出來演技有多重要」。

其中，有網友提到，歐美、華人拍攝的片其實也不錯，但並非每個人都會喜歡，「歐美有些還不錯，只是沒劇情」、「歐美女優同質性就高多了，很容易看膩」、「華人拍的都塑化劑嚴重，氣質差很多」、「講中文的有些台詞或口音很讓人軟」、「歐美的很多表演方式太重口味」、「老實說，看片子的時候聽到中文我會忍不住想笑」。

▼日本AV女優三上悠亞今年8月16日正式引退。（圖／翻攝自IG／yua_mikami）

