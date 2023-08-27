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首位AIT處長參加部落豐年祭　孫曉雅：真正的歡迎，機會很特別

▲▼美國在台協會孫曉雅處長應原民會主委夷將Icyang之邀，參加花蓮阿美族娜荳蘭部落豐年祭。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲美國在台協會孫曉雅處長（中）應原民會主委夷將Icyang（左一）之邀，參加花蓮阿美族娜荳蘭部落豐年祭。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推動台美原住民族文化交流，原民會夷將Icyang主委特別邀請美國在台協會（AIT）孫曉雅Sandra Oudkirk處長，參加花蓮縣吉安鄉阿美族娜荳蘭Natawran部落豐年祭，是AIT首任處長參加娜荳蘭部落豐年祭。

▲▼美國在台協會孫曉雅處長應原民會主委夷將Icyang之邀，參加花蓮阿美族娜荳蘭部落豐年祭。（圖／記者王兆麟攝，下同）

孫曉雅用中文致詞表示，「大家給予熱情的歡迎，特別高興有機會一起慶祝豐年祭，特別感謝，這不是一般禮貌的邀請，而是真正的歡迎；美台關係的基礎，就是我們人對人的關係，有此機會很特別，再一次謝謝大家。」

▲▼美國在台協會孫曉雅處長應原民會主委夷將Icyang之邀，參加花蓮阿美族娜荳蘭部落豐年祭。（圖／記者王兆麟攝，下同）

夷將 Icyang主委指出，歲時祭儀對於原住民族語言文化的傳承、凝聚族群認同，極具重要意義。所以特別安排孫曉雅處長參與Natawran部落的豐年祭，親自體驗部落舉辦的祭典，認識台灣原住民族多元豐富的文化。

▲▼美國在台協會孫曉雅處長應原民會主委夷將Icyang之邀，參加花蓮阿美族娜荳蘭部落豐年祭。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲孫曉雅表示，「特別感謝，這不是一般禮貌的邀請，而是真正的歡迎」。

夷將 Icyang主委表示，娜荳蘭部落長年以來，都必須借用公有停車場舉辦豐年祭，辦理期間都需向公所申請。原民會已協助吉安鄉公所將停車場變更為機關用地，並補助聚會所規劃設計及興建工程經費，期望公所今年內發包施工，讓部落擁有專用的聚會所。

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