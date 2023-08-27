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農村水保署「青年回鄉行動獎勵計畫」徵件　最高可得80萬元

▲農村水保署續推「青年回鄉行動獎勵計畫」。（圖／農村水保署提供）

▲農村水保署續推「青年回鄉行動獎勵計畫」。（圖／農村水保署提供）

記者楊惠琪／台北報導

農業部農村發展及水土保持署辦理第8屆「青年回鄉行動獎勵計畫」，鼓勵青年回到農村或進入農村，提出具實驗性、跨領域或創新性的計畫構想，協助農村活化再造，獲選計畫有機會獲得最高額度80萬元的獎勵金，即日起至9月22日中午12時接受線上徵件報名。

農村水保署表示，「青年回鄉行動獎勵計畫」開辦至今已進入第8年，過去已吸引超過 1200 名青年投入農村，歡迎全國青年大膽提出提升農村的新點子，將有機會獲得最高額度80萬元的獎勵金，讓農村計畫付諸實現。

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農村水保署指出，除提供獎勵金外，還有專業顧問輔導、多元培力課程及商品銷售通路鏈結等全方位服務，支持青年落實創意構想，為農村發展注入新能量，鼓勵年滿18至45歲的青年踴躍申請。

農村水保署將於8月31日及9月5日辦理實體徵件說明會暨工作坊，每場次以80人為限（額滿為止），想要瞭解更多計畫以及說明會的辦理地點與詳細資訊，可上「洄游農村PLUS」網站最新消息查詢，或電洽中華民國全國中小企業總會，電話02-23660812，分機轉229林先生。

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