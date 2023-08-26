高嘉瑜被全黨拋棄？　游淑慧：綠營「錢跟人都支持吳欣岱」

▲高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

《TVBS民意調查中心》日前公佈台北市立委第四選區（內湖南港）最新民調，國民黨立委參選人李彥秀支持度44%居冠，民進黨立委參選人高嘉瑜27%居次，基進黨立委參選人吳欣岱13%居末。對於高嘉瑜民調落後，台北市議員游淑慧24日表示，她認識非常多民進黨朋友，錢跟人都在支持吳欣岱。她舉例，截至目前，賴清德北市競選總部主委陳時中從來沒有公開喊話「全力挺高嘉瑜」，或是說要去和吳欣岱協調，所以現在高嘉瑜就是被全黨拋棄了。

游淑慧24日在節目《少康戰情室》中指出，2020年總統大選，一路相隨民進黨主席賴清德的只有高嘉瑜，所以高嘉瑜是賴係的人馬。但更精準的說，高嘉瑜只是賴系，連新潮流都不算，因為新潮流討厭她，高嘉瑜在民進黨內真的是孤鳥，不能因為賴清德挺她就要大家都挺她，過去的恩怨實在太多了。

游淑慧透露，前民進黨立委姚文智競選台北市長期間，高嘉瑜幾乎都是挺民眾黨主席柯文哲的；去年九合一大選，前衛福部長陳時中競選台北市長時，高嘉瑜在很多場合也讓陳時中下不了台。在這種情況下，吳欣岱接任基進黨台北市黨部主委，前內政部長徐國勇、陳時中都去了，而吳欣岱的辦公室就在距離高嘉瑜大概10公尺的地方。

「我認識非常多民進黨朋友，錢跟人都在支持吳欣岱。」游淑慧說，她認識高嘉瑜這麼多年，高嘉瑜是一個意志力非常堅強的參選人，但每個參選人最難處理的問題就是內亂以及自己人扯後腿。根據TVBS民調，高嘉瑜與吳欣岱支持度加起來40％，和李彥秀44％只差4個百分點，代表高嘉瑜在港湖區還是有贏的機會，但卻吳欣岱拿走了13%。

游淑慧提及，陳時中日前開會檢討區域立委選情，立委參選人王世堅和陳時中告狀說要敦促大同、士林區的民進黨里長們要全力支持他，但「高嘉瑜敢不敢也這樣去拜託陳時中？陳時中會不會理會高嘉瑜？」她直言，到現在陳時中從來沒有公開喊話「全力挺高嘉瑜」，或是說要去和吳欣岱協調，所以現在高嘉瑜就是被全黨拋棄了。