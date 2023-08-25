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社會 社會焦點 保障人權

塑膠袋沒封好…熱湯全淋闆娘手臂！　「燙到沒毛孔」廠商要賠43萬

▲▼麵,湯麵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲麵攤闆娘要將熱湯裝進塑膠袋時，底部卻當場破洞、熱湯洩出燙傷右手臂，塑膠袋廠商須賠闆娘43萬餘元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／彰化報導

彰化一名麵店胡姓老闆娘，拿取塑膠袋要盛裝熱湯時，袋子底部卻突然破了大洞、滾燙熱湯全灑在胡女右手臂上，造成6%二度燒燙傷，胡女心有餘悸地說「燙傷處沒有毛細孔了、癢到睡不著，且若是客人或幼童被燙到後果不敢想像」，憤而提告製造塑膠袋的公司，求償94萬2040元的醫藥費加撫慰金，法院審後判胡女獲賠43萬0218元。

根據判決，胡女在彰化開麵店，長年訂購這家塑膠公司製造的塑膠袋，先前使用均沒有意外，但2021年1月29日上午，胡女取用了一個塑膠袋要裝熱湯時，竟因袋底封口處黏封不牢固，大量的熱湯當場就從底部洩出、澆淋在胡的右手臂，送醫診斷有右上肢百分之6體表面積二度燒燙傷。

事後胡女氣憤提告塑膠公司，刑事部分由於當時公司代理人在審理間死亡，不起訴處分，但檢察官勘驗胡女購買的這批塑膠袋，發現同一包裡面還有多個袋子、同樣有底部未完全密封情形，足以認為這批塑膠袋有瑕疵，且袋子外印有「盛裝高溫液體，需注意使用，避免燙傷」的警語，可見明知胡女與其他攤商選用他們的塑膠袋來裝熱湯熱麵，因此與胡女遭燙傷有因果關係。

胡女認為，塑膠廠商的過失害她不能工作、造成營業損失，還需額外支出醫療費，提告民事求償共94萬2040元。

法院審後認為，醫藥費3萬4218元為必要支出，公司需負擔，醫囑也建議胡女應休養6周，依事故當時基本工資每月2萬4千元的比例計算，判賠胡女3萬6千元合理；但依醫院鑑定胡女傷勢未達最低失能標準。

至於精神撫慰金，法院考量胡女表示「我是做小吃，十幾個小時都在高溫狀態，工作的時候皮膚狀態非常不舒服，我那部分已經沒有毛細孔了。我以消費者身分，廠商知道這個袋子在高溫狀態下，如果今天不是我，而是我的客人或幼童發生的話不知道會怎樣，我癢到晚上無法入眠，因為廠商的疏忽產生消費者無法泯滅的後果」，胡女受傷時年約40餘歲、開麵店為業，撫慰金36萬適當，判決塑膠公司共應賠償胡女43萬0218元，全案可上訴；而對於判決結果，受害的胡女與丈夫皆低調表示不願回應。

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