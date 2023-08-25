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社會 社會焦點 保障人權

法院判他當選有效...檢提上訴　鍾東錦怒轟：毫無事證全為私人利益

記者蔡文淵、蔡怡萍／苗栗報導

苗栗縣長鍾東錦於2022年選舉期間，因大湖鄉聯合競選總部幹部涉及賄選，苗栗地檢署對鍾東錦提起當選無效之訴，苗栗地方法院7月21日判決鍾東錦勝訴，而苗栗地檢署又於8月15日提起上訴。鍾東錦及律師團在今(25)日召開記者會，批判苗栗地檢署仍在毫無事證的情況下堅提上訴，只是為了私人利益、揣摩上意，浪費司法資源。

對於鍾東錦的指控，苗栗地檢署表示，所做指控均非事實，將於下午2點統一說明。

▲▼ 鍾東錦 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗縣長鍾東錦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

鍾東錦委任律師團指出，苗栗地方法院於21日駁回苗栗地檢署所提鍾東錦當選無效之訴，其中關鍵被告丘姓女子先遭調查官恐嚇、威脅44次，事後又被羈押20多天，即使如此，丘女仍堅決表示，並未幫鍾東錦買票，律師團表示，苗栗地檢署檢察官在一審敗訴後，在毫無事證的情況下上訴，不但浪費司法資源、更凸顯是為了私人利益、揣摩上意，不排除告發追究檢調人員侵犯人權、威逼被告、證人，並向監察院提出「檢調人員嚴重違反辦案程序，認事用法上有明顯重大違誤」陳情並請求彈劾。

鍾東錦律師團指出，包含大湖鄉長候選人傅松琳、及丘姓女子等7名關鍵證人，每人皆果斷說明，沒有幫鍾東錦賄選，且陳與丘涉嫌之刑事案件，該一審刑事判決亦明確認定2人並未幫鍾東錦買票，也獲判無罪，而調查官員在詢問丘女長達7個多小時過程中，44次威脅、恐嚇證人，甚至說出：「如果是妳的意思，我告訴妳出去會被砍死、妳有幾條命，可以這樣子敢自己玩，妳有10條命，妳也不夠賠」等各式威脅話語，顯示該名調查官員明顯企圖要入人於罪。

律師團強調，鍾東錦當選苗栗縣長，由苗栗縣44萬3908名選民，透過民主選舉機制所票選出來，本案更經刑事庭與民事庭共6個法官，認定鍾縣長並無任何賄選情事，判定鍾東錦當選有效，惟獨少數存有私心之宵小，想要把司法當成工具，偷走苗栗鄉親票選的結果、扼殺檢調人員公正的形象、抹滅中華民國民主法治的精神，若是連一縣之長都會遭受如此迫害，更遑論一般民眾權益要如何維護，律師團表示「這一仗，不但是為了伸張正義，更是為了維護司法尊嚴與基本人權。」

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