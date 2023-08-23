33歲男染惡習「心臟變不定時炸彈」！胸悶就醫才知罹嚴重疾病

▲33歲男因為胸悶、胸痛就醫，沒想到竟檢查出嚴重疾病。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

一名33歲的男子罹患高血壓、高血脂，近期因為胸悶胸痛就診，沒想到竟檢測出嚴重疾病，心臟就像是「不定時炸彈」，只要引爆就可能回天乏術。新光醫院心臟內科醫師陳冠任檢查完後也對此呼籲，希望民眾不要有惡習，否則也可能面臨一樣的情況。

陳冠任在臉書上分享，這名患者平時患有高血壓、高血脂，且從10多歲就開始有抽菸的惡習，近期因為偶發性胸悶、胸痛而到院檢查，沒想到竟查出了嚴重心血管疾病。

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陳冠任解釋，心臟一共有3條大血管、1條重要幹道，男子其中2條完全阻塞，重要幹道也狹窄超過7成，剩下1條沒有完全阻塞的血管，但也有瀰漫性狹窄（約7、8成阻塞）的症狀，意味著患者的心臟就像是不定時炸彈，只要引爆就可能回天乏術。

陳冠任分析，遇到這種情況，支架置放並非首選，畢竟處理繁複、復發率也略高，第一要考慮的應該是開刀，做「心臟繞道手術」。這也讓他十分感嘆，患者年僅33歲、小孩也不滿3歲，如今卻面臨要靠重大心臟手術才能續命的震驚當中，「血淋淋的真實案例，各位還不控制血壓嗎？還不控制血脂嗎？還不戒菸嗎？」

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