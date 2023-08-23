快訊／蔡英文當面跟侯友宜說「辛苦了」　交辦金防部邀一起聽簡報

▲蔡英文與侯友宜出席「八二三戰役勝利65週年紀念活動」。（圖／攝影中心攝，下同）



記者陶本和／台北報導

八二三戰役勝利65週年追思祭悼典禮今（23）日在金門太武山公墓舉行，而總統蔡英文及新北市長侯友宜都一同出席。有關兩人的互動，總統府副秘書長張惇涵還原表示，總統有指示金防部，務必邀請侯友宜一起聽取活動簡報，而總統也有跟侯友宜寒暄，並向他表達「辛苦了」。

上午9時許，公祭典禮開始，蔡英文擔任主祭，向將士們上香、獻花、獻禮。在司儀宣讀祭文後，便率同陪祭及與祭人員行三鞠躬禮，表達追思之意。蔡英文進場前，侯友宜、金門縣長陳福海、金門立委陳玉珍等人，都已在陪祭位上就定位，蔡英文進場後僅禮貌點頭招呼。

隨後，蔡英文前往太武山公墓墓塚區參加追思儀式，對殉國將士們為國家無私奉獻的精神，表達由衷追悼與感念。儀式結束後，蔡英文在與侯友宜僅短暫寒喧幾句後即離場。

在蔡英文跟侯友宜的互動上，張惇涵表示，總統事先即有指示金防部，務必邀請侯市長一起聽取今天紀念活動簡報，因此，今早總統抵達會場聽取簡報時，侯市長就有與會，總統也就有跟侯市長寒暄，並向侯市長表達「辛苦了」，而在紀念活動結束，總統前往搭車的路程中，沿路也都有與侯市長互動。

張惇涵強調，總統不只有跟侯市長互動，今天行程中，也有跟金門縣陳福海縣長，就金門大橋後續維護，大橋通車後，小金門觀光亮點加強等縣政議題交換意見。

張惇涵表示，或許因為媒體沒有全程參與拍攝，所以無法觀察全貌，但今天的紀念活動莊嚴肅穆，重點在於，「八二三精神」的啟示正是，不分黨派、不分族群、不分你我、團結護國；相對之下，過多的政治解讀與臆測，不僅無法展現八二三精神，更是沒有必要。