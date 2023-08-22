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大陸 大陸焦點 特派現場

中美洲議會取消台灣觀察員地位　國台辦：讚賞正確決定

▲▼ 國台辦,朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲ 國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝，資料照片）

記者任以芳／北京報導

中美洲議會（PARLACEN）昨（21）日通過取消我方立法院常駐觀察員地位，並將中國大陸全國人大納為議會觀察員的提案。大陸國台辦今（22）晚發出最新回應，「對於中美洲議會作出的正確決定，我們表示讚賞。」

國台辦發言人朱鳳蓮指出，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。一個中國原則是國際社會普遍共識，是人心所向、大勢所趨。

朱鳳蓮表示，對於中美洲議會作出的正確決定，我們表示讚賞。事實再次證明，民進黨企圖「倚外謀獨」注定失敗。

大陸外交部發言人汪文斌也表示，又一次充分說明，堅持一個中國原則是不可阻擋的時代潮流，是人心所向，大勢所趨。

汪文斌強調，「中方願在一個中國原則基礎上，同中美洲議會發展友好合作關係。

大陸全國人大外事委員會發言人許東今天也表示，中美洲議會通過關於取消「台灣常駐觀察員」地位、接納中國全國人大成為議會常駐觀察員兩項動議，是順應歷史發展大勢和時代進步潮流的正確選擇。「我們對此表示高度讚賞。」

發言人指出，中美洲議會此次在涉台問題上的正義之舉，充分說明堅持一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨，充分反映出國際社會普遍堅持一個中國原則的格局不可撼動、不容挑戰，再次證明任何製造「兩個中國」「一中一台」的圖謀都絕不會得逞。

▲▼中美洲議會通過官方社交媒體帳號宣布，批准中國成為該機構常駐觀察員。（圖／翻攝自中美洲會議推特帳號

▲ 中美洲議會通過官方社交媒體帳號宣布，批准中國成為該機構常駐觀察員。（圖／翻攝自中美洲會議推特帳號）

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