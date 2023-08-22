疑遭友人設局！台女赴菲律賓反「遭7中國男綁架」　菲國警方示警

▲台灣女子赴菲律賓疑遭友人設局綁架（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

近期有消息指出，有一名王姓女子疑似陷入交友騙局中，再前往菲律賓赴約時遭到7名中國籍男子綁架。王女在當地遭受到非人的對待，除了多次轉帳支付金錢外，甚至還遭到其中一名男子性侵數次。最後菲律賓警方順利救出王女，並且逮捕2名嫌犯。

根據《CNN》報導指出，整起事件是發生於14日，台灣籍的王姓女子（Wang Hui-Xin）因受友人「Axin」邀約，前往菲律賓馬尼拉的馬拉特見面。但等到王女抵達現場後，並沒有見到Axin，反而遭到7名中國籍男子綁架。之後她被帶到馬拉邦市Potrero村囚禁。

之後菲律賓警方於18日從一名拒絕透露身分的台灣男子那取得了王女的消息，該名男子向菲律賓警方告知王女被關押的地點，之後菲國警方便派遣警力前往當地，不僅成功救出王女，同時也逮捕了34歲的鄭姓嫌犯與36歲的馬姓嫌犯。

報導中指出，王女在被關押的數日內，遭到非人的對待，除了多次轉帳支付金錢（共轉出124,233美元），還在18日當天遭到嫌犯頭目的性侵。

為此，菲律賓警方反綁架小組發言人馬農杜（Ryan Manongdo）於21日發表聲明，表示目前有4種綁架類型，分別是：

人口販運型：透過網路求職後與歹徒碰面，結果遭綁架被賣到博弈公司。

雇傭型：實際透過網路求職博弈產業，但如受害者不滿意實際條件或是待遇想離職，歹徒會要求設害者支付相關費用與利息，如若不從就會被變賣到其他博弈公司。

員工打包綁架：某間博弈公司破產後，就將員工直接大批打包賣給其他博弈公司，如受害者無意願、也不願意支付相關費用的話，又會再被賣到其他博弈公司。

社交型綁架：多為外國女性受害，在菲律賓與新朋友碰面、吃飯，結果就被歹徒綁架並變賣到博弈公司。

馬農杜表示，如果以國籍來區分的話，過去的綁架勒贖案中以中國籍受害者最多，且多涉及博弈、賭場相關。而台灣在2019年有2人受害、2020年有3名台人遭綁，均與博弈產業有關。2022年則有2人，2023年至今，目前反綁架小組尚未處理到與台人相關的綁架勒贖案。

馬農杜也提到，如果國外公民不慎在菲律賓遭遇綁架，可致電反綁架小組（0949-123-7466、0927-323-4894）菲律賓警方將會盡力提供協助。

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