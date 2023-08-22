徐耀昌脫黨後選立委？　曾玟學：郭台銘動向成關鍵

▲無黨籍立委參選人曾玟學。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

苗栗縣前縣長徐耀昌今（22日）凌晨宣布宣布退出國民黨，政壇高度關注，他是否將投入苗栗縣第二選區（山線）立委選舉，對戰國民黨參選人邱鎮軍、獲民進黨支持的無黨籍參選人曾玟學。曾受訪指出，關鍵指標將是鴻海創辦人郭台銘動向，徐極有可能成為郭的「小雞」，把苗栗藍軍帶過去，但對他來說，不管對手是幾個人，都會按照原本的腳步前進。

徐耀昌今年初曾參與苗栗縣立委初選，最終敗給現任苗栗市長邱鎮軍，當時他還透過臉書為對手說加油，表示「世代交替浪潮已形成」。不過，今年8月徐耀昌參加郭台銘的造勢活動時，高喊「下架國民黨」，事後雖稱是口誤，但國民黨中央要追究，考紀會函請陳述意見，而徐昨深夜突宣布退黨，投下震撼彈。

外界認為，徐耀昌退黨後若參選立委「不意外更震撼」，政壇也高度關注是否將成真。對此，曾玟學稍早受訪說，他評估，徐耀昌是否參選立委，可觀察郭台銘的動向，徐耀昌過去出席郭台銘的造勢活動，也在該場合喊出「下架國民黨」，倘若郭台銘宣布參選總統，徐耀昌可能將成為郭台銘的「小雞」立委參選人。

曾玟學表示，據地方觀察，若是徐耀昌代表郭台銘參選苗栗山線立委，將會有非常多「苗栗藍軍」被他帶過去，為這場立委選舉增加變數；而即便徐耀昌最終未參選，對手是否因失去地方派系支持而失去優勢，也是觀察選情的關鍵指標。

至於自身選舉策略，曾玟學強調，他將繼續爭取選民們的支持，不管對手是一個人或兩個人，要做的事情都一樣，「我會繼續照我自己的腳步前進，爭取厭倦派系、傳統政治人物的民眾的支持，這就是我要做的」。