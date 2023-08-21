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吸血怪「卓柏卡布拉」現身？女驚恐拍下神秘4腳獸：院子有不明生物

▲▼吸血怪「卓柏卡布拉」現身？女驚恐拍下神秘4腳獸：院子有不明生物。（圖／翻攝自臉書／Tina Henderson Kahlig）

▲女子驚恐拍下院子內的四腳生物，「這是什麼？」（圖／翻攝自臉書／Tina Henderson Kahlig）

記者柯沛辰／綜合報導

美國德州一名女子近日在自家後院目睹一隻外型詭異的不明生物，雖然體型與一般犬隻無異，卻有著不尋常的長尾巴和大耳朵，讓她忍不住拍下照片PO網。許多網友看完大為驚奇，還有人猜測牠可能是傳說中的吸血怪「卓柏卡布拉」。

根據《kens5》報導，住在德州希爾鄉村的女子蒂娜（Tina Kahlig）近日在住家院子目擊一隻神祕生物，其體型和一般犬隻差不多，有著黃棕色的皮膚，尾巴卻近乎垂地，還有一對大耳朵，讓她趕緊拿手機拍下，並忍不住驚呼「我的院子裡有不尋常的生物！這是什麼？」

▲▼吸血怪「卓柏卡布拉」現身？女驚恐拍下神秘4腳獸：院子有不明生物。（圖／翻攝自臉書／Tina Henderson Kahlig）

▲▼有網友猜測，這可能是傳說中的吸血怪「卓柏卡布拉」。（圖／翻攝自臉書／Tina Henderson Kahlig）

▲▼吸血怪「卓柏卡布拉」現身？女驚恐拍下神秘4腳獸：院子有不明生物。（圖／翻攝自臉書／Tina Henderson Kahlig）

蒂娜表示，這隻不明生物似乎喜歡吃甜食，在院子食用從灌木叢掉到地上的漿果，不久後離去。許多網友看完紛紛猜測，這可能是郊狼和狗的雜交品種，但也有人懷疑牠是傳說中的吸血怪「卓柏卡布拉」（Chupacabra）。

對此，聖安東尼奧動物園哺乳動物主任（Rachel Malstaff）研判，這隻「不明生物」看起來像是一隻狗或土狼。動物園2名獸醫也同意這個看法，認為這可能是一隻有嚴重皮膚病的狗。

 
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