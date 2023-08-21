台64線「高架猴」連續逼車叫囂　最高罰3萬6+扣牌6個月

▲台64驚見「高架猴子」惡意逼車，除將面臨罰鍰外，還將吊扣牌照。（圖／爆料公社）

記者陸運陞／新北報導

新北市台64線高架中和區路段，有民眾拍到1輛「高架猴」駕駛廂型車，行駛過程中不斷蛇行、變換車道，企圖影響其他車行車方向，還將手伸出車窗揮舞，並且差點撞上其他民眾車輛，讓拍攝民眾嚇得尖叫。對於這名遭網友戲稱「高架猴」的車輛駕駛，中和警方表示，將依法開罰並吊扣牌照。

據了解，民眾向警方檢舉，20日下午4時許，一輛廂型車與休旅車在台64線中和段，往中和中山路方向行駛途中，雙方疑似發生行車糾紛。廂型車駕駛超車後，對白色休旅車不斷逼車，甚至伸出手比劃、叫囂，後方駕駛看得心驚膽顫，將全部過程拍下，並向警方檢舉。

▲中和分局交通組長詹惇貿表示，針對該輛危險駕駛行為，除依法開罰外，並吊扣牌照6個月。（圖／記者陸運陞翻攝）

中和警方表示，接獲檢舉後，發現該輛灰色廂型車明顯危險駕駛，將依道路交通管理處罰條例第43條舉發，可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月，當場則立即禁止駕駛。

中和分局呼籲，用路人應確實遵守交通法規，切勿有危險駕駛等其他違規行為，民眾若發現交通違規得進行檢舉，或撥打110報案，員警將儘速到場處置，以維護交通安全。