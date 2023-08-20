台南安平開台天后宮做16歲　副市長葉澤山、主委盧友禮致贈紅包給身障生

▲台南市安平開台天后宮20日辦理傳統習俗「做16歲」活動，共有400名學子報名參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

台南市安平開台天后宮20日辦理傳統習俗「做16歲」活動，共有400名學子報名參與，其中有2位身障者，廟方為鼓勵這2位能走出門參加活動的身生，分別由台南市副市長葉澤山、安平天后宮主委盧友禮，各致贈6000元獎助學金，祝2人長大成人。

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活動開始，由廟方主委盧友禮主持，市府副市長葉澤山、民政局長姜淋煌、安平區長蕭泰華、市警第四分局長王子雄、市議員盧崑福、林美燕、周麗津等人參與。

安平開台天后宮這次辦理的「做16歲」活動，本預定350位參與，但因報名踴躍，8月9日開記者那天再加碼到400位，仍被報名額滿，其中高聖傑與張璇嘉等2位為身障學子者，在奉茶時，副市長葉澤山在主委盧友禮陪同下，祝福他們長大成年，並各自致贈6000元獎助學金給他們2人。

安平天后宮「做16歲」活動於20日上午8時起在廟埕前辦理，這次主題是配合明年台南建城400年紀念，以「成功啟航～穿越福爾摩沙」為名，活動最後是從東興洋行前的碼頭搭船「出海」，象徵邁向國際、拓寬視野，「出海」到福爾摩沙酒店，由市長黃偉哲頒發結業證書。

這次活動其他合辦單位尚有安平觀音亭、海頭社廣濟宮、福爾摩沙遊艇酒店、四草大眾廟、台南市立醫院、台南市消防局第六大隊。

活動分多組進行，奉茶謝親恩、出鳥母宮、觀音亭祭拜觀世音菩薩及0-7歲守護神大聖爺、廣濟宮-祭拜8-12歲守護神中壇元帥、安平古堡--登王城象徵步步高升、寫許願卡、穿越台南400年時光隧道（盧經堂厝→阿兜仔劍獅→王雞屎洋樓→西㡣殿→東興洋行）、成功啟航--坐船到福爾摩沙遊艇酒店、授證—領取結訓證書（客製化悠遊卡）。