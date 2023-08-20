年輕女醫淪「全裸箱屍」！　交往1年半男友逃亡1天落網

▲ 戴維疑似因不滿塔莉塔提分手而將她殺害。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西聖保羅州發生一起恐怖事件，一名年輕女醫師被發現陳屍在自家公寓，遺體被塞進行李箱中，不僅全身赤裸，臉上還有明顯刀傷。她的男友涉有重嫌，現已被警方逮捕，疑似因不滿死者提分手而痛下殺手。

綜合《每日星報》及當地《環球報》，28歲值班醫師塔莉塔（Thallita Fernandes）在巴迪巴西特市（Bady Bassitt）一間急診室工作，18日被發現遇害身亡，地點就在她位於聖保羅中心普雷圖河畔聖若澤（São José do Rio Preto）高檔社區的公寓內。

塔莉塔17日晚間傳給友人的最後一則訊息寫道，「我不能說。我今天工作很忙」，但友人知道她當天沒有工作，加上她平時回訊息很快，接下來卻整整一天沒有消息，令友人起疑報警。

警方18日下午4點多抵達公寓，但大門被鎖上，於是請來鎖匠開門，當時屋內沒有任何人，並在浴室和臥室發現血跡，而行李箱中塔莉塔的遺體全身赤裸，臉上有疑似以刀刺出的傷口。

大樓人員提到，案發當天上午曾有鄰居抱怨聽見打鬥聲，還有目擊者看見塔莉塔26歲的男友戴維（Davi Izaque Martins Silva）18日下午叫計程車離開，監視器也拍到他冷靜走出公寓的畫面。他和塔莉塔交往約一年半，疑似因塔莉塔提分手心生不滿，逃亡一天後已於19日晚間落網。

塔莉塔遇害的消息震驚當地社區，社群媒體湧入哀悼訊息，醫界和她的母校也紛紛發聲，對噩耗表示哀痛。