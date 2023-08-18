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整坨對流逼近！午後防劇烈雨彈　下周2處「易有颱風生成」

▲▼北市午後雷陣雨。（圖／記者許靖騏攝）

▲今日午後西半部留意雷陣雨。（圖／記者許靖騏攝）

記者李宜秦／台北報導

今日仍受到低壓帶影響，上午南部持續有雨，中午過後西半部、各地山區有明顯雷陣雨，入夜以後南部依然有降雨，且會持續到明日清晨，不過明日水氣略減，降雨會逐日趨緩，周日整體天氣穩定，各地轉以午後雷陣雨為主。另本月下旬有熱帶系統發展跡象，包括東太平洋、南海到菲律賓東方海面二處，都有熱帶系統生成的可能。

氣象局預報員朱美霖表示，目前西南沿海海面上有較強對流雲系發展，今早中南部要留意對流雲系發展，南台灣還會有下一波降雨，接近中午開始西半部、各地山區將陸續出現雷陣雨，且雨勢較為明顯，入夜以後午後雷雨趨緩，但南部仍有雨，且降雨會持續到明晨。

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▲▼西南方海域有對流逼近。（圖／氣象局）

▲西南方海域有對流逼近。（圖／氣象局）

明日水氣略減，西半部斷續有陣雨或雷雨，午後雷陣雨將明顯，可能伴隨短延時強降雨。周日太平洋高壓增強，中南部清晨有陣雨或雷雨，各地上午多雲到晴、午後有雨。下周一到周四天氣穩定，全台多雲到晴，午後有局部雷陣雨。

另本月下旬有熱帶系統發展跡象，雖然目前還沒有組織系統出現，不過因為太平洋高壓南側為季風槽，有利熱帶系統發展，下周初期東太平洋、下周後期南海到菲律賓東方海面都可能有熱帶系統發展機會。

▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

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