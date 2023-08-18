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女經理剛來1個月懷孕了…上班想吐「買酸梅」慘遭開除：妳曠職

▲▼孕婦。（圖／資料照）

▲女經理告知懷孕馬上遭資遣。（示意圖／資料照，與本文當事人無關）

記者許力方／台北報導

台北市一名沈姓女子在資訊科技公司擔任業務經理，一個月後告知主管懷孕了，沒想到過了一個周末再上班，就被以「試用期考核未達標」為由資遣，沈女認為公司涉及懷孕歧視提告，市府勞動局性平會審定違反《性平法》，開罰30萬元，並且公布公司負責人姓名，公司提起訴願被市府駁回，再提行政訴訟，二審遭判決敗訴確定。

台北高等行政法院調查，沈女2017年12月21日起在該科技公司擔任業務經理一職，試用期為3個月，但她在2018年1月26日上午告知人事主管、直屬主管她已懷孕6周，沒想到在下一個工作日1月29日就被公司資遣，時間非常密接，難以認定資遣的決定毫無考量懷孕的因素；且沈女仍在試用期約間，原則上在正式僱用前應完成整個教育訓練必要，期限前不宜任意終止僱傭關係，只有在「考核不合格」才可終止，並非雇主可任意終止勞動。

該科技公司主張，沈女分別在2018年1月17日下午4時許、1月26日上午2天有過不假外出曠職行為；加上同期的另2名同事業績分別有54萬、16萬餘元，沈女則沒有任何業績達成，工作並不適任，以此將她資遣。

▲台北市政府大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台北市府勞動局開罰該公司30萬元。（資料照／記者楊惠琪攝）

沈女稱，1月17日和客戶在公司內開會，會後在吸菸區和工程人員、助理討論客戶狀況及拜訪注意事項，當天下午都在公司處理公務，並提出下午5時許對話紀錄顯示，曾與同事通話；打卡紀錄也顯示上午8時50分打卡上班、晚間7時38分打卡下班，沒有曠職記錄，且公司也沒有調閱公司監視器確認。

至於1月26日上午，沈女稱因為懷孕身體不適，嘔吐感嚴重，曾離開座位到化妝間，並前往超商買酸梅，且對照3月15日市府訪談紀錄證實，沈女曾有拿出一包酸梅。

一審法官認為，沈女既然已經告知懷孕，公司卻沒有提供孕婦友善工作環境，且以此認定沈女兩度不假外出，下一個工作天更以「曠職2次」為由將人資遣，難以認定資遣決定與懷孕歧視無關。加上業績金額、內容整理資料也有與事實不符之處，難以依照業績表證據認定沈女沒有業績、工作不適任。

另外，沈女2018年1月25日因身體不適請病假一天就醫，才確認懷孕6周，依照當天晚上7時12分的對話紀錄可知，沈女請假當晚還在處理公司業務，且公司高層主管曾對沈女提交的3份工作日誌（2018年1月12日、13日、18日）給予正面評價，難以認定沈女沒有忠誠履行勞務給付義務。

最高行政法院二審判決，雇主對懷孕求職者或受雇者差別待遇，本質上屬於性別歧視範圍，加上該公司資遣決定難認毫無考量沈女懷孕，北市府裁罰30萬元並無不當，認定原判決並無違誤，駁回上訴確定。

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