▲楊謹華做新一代SMILE Pro，醫：單眼10秒雷射精準安全。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲藝人楊謹華其實是近視一族，日前做了SMILE Pro全飛秒近視雷射手術，重拾清晰視力。（圖／白佳欣眼科診所提供）

記者黃稜涵／採訪報導

藝人楊謹華出道超過20年，演技實力有目共睹，尤其是眼神相當有戲，不過她其實是近視一族，日前做了SMILE Pro全飛秒近視雷射手術，擺脫厚重眼鏡，重拾清晰視力，楊謹華指出，「單眼雷射它只需要10秒鐘的時間，還有另外一個優點，它的傷口大概只有0.2公分而已，因為傷口非常的小，恢復得很快，我大概休息了一天，隔天就正常的生活跟工作」。

▲楊謹華表示，由於傷口很小，手術後只休息一天，隔天就正常的生活跟工作。

白佳欣眼科診所白佳欣院長說明，SMILE Pro 技術保留原先SMILE的微創傷口，只有2mm像一個筆尖大的傷口，透過飛秒雷射角膜基質層，掃描出如隱形眼鏡般的角膜透鏡，在從微創切口取出，達到近視及散光矯正效果，整體保持角膜強度及完整度，且術後恢復快，降低術後乾眼機率，適合現代生活忙碌的人，此外，「術中導航系統」根據視軸的位置來進行雷射，而不是根據瞳孔的中心點，在手術當中，雷射儀器會顯示患者視軸在哪裡，所以打出來的視力精準度會提高很多，SMILE Pro還有自動散光軸度定位，矯正散光準確度大幅提升。

▲▼白佳欣眼科診所白佳欣院長說明，SMILE Pro 術後恢復快，降低術後乾眼機率，適合現代生活忙碌的人。（圖／記者謝婷婷攝，下同）



近年微創手術當道，來自德國領先全球超過10年的SMILE近視雷射，已累積突破800萬眼認證，修復期短、減少乾澀狀況發生，患者滿意度高，新一代「SMILE Pro全飛秒近視雷射」除了更精準、快速，也結合近年數位化趨勢，整個療程搭配最新AI數位化屈光工作流程，智能體驗過程也提升了安全性。

▲來自德國領先全球超過10年的SMILE近視雷射，已累積突破800萬眼認證。



白佳欣院長表示，新一代SMILE Pro在雷射前的角膜定位，有雙鏡頭輔助定位，速度更快病患更容易配合，並且搭配低負壓吸力技術，讓定位過程更舒適，且術中眼壓穩定，效果更安全，另外病患資料，從檢查、規劃、到術中，都透過AI智能系統數位化傳輸至手術室，大幅減少人為輸入的誤差機率，提升安全性。

▲▼新一代SMILE Pro更加快速、精準、安全，並透過AI智能系統，大幅減少人為輸入的誤差機率。



醫師也提醒民眾，想要擁有好視力，術前一定要尋求專業醫師進行評估與詳細的術前檢查，確認眼睛條件符合才能進行療程，術後也要勤點眼藥水、定期回診，並維持好的用眼習慣，才能保有良好的視力品質。

▼醫師提醒民眾，術前一定要尋求專業醫師進行評估與詳細的術前檢查。