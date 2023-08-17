老化不可逆！花蓮慈院生技合作　為現代人「爭面子也要裡子」

▲花蓮慈院院長林欣榮（中）、副院長黃志揚（左）與松己生技董事長邱洋浩代表雙方簽下合作約定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

皮膚是人體最大的器官，不只是「能見度」最高，其實皮膚有著包括保護人體、調節體溫、代謝及感覺器官等多種功能，這些功能會隨著老化而受到影響。為了增進人們心理與生理的健康，花蓮慈濟醫院接受松己生技企業股份有限公司委託，進行「膠原蛋白胜肽核酸」治療關節炎及皮膚老化評估試驗，今年8月由花蓮慈院院長林欣榮、副院長黃志揚與松己生技董事長邱洋浩代表簽下合作約定。

老化是不可避免的自然法則，黃志揚副院長以皮膚為例，當表皮層角質細胞及真皮層纖維母細胞的更新速度變慢，造成老化角質堆積，表皮細胞的功能就可能出現問題，而且體內自由基氧化傷害造成真皮內纖維母細胞的損傷，真皮層內的膠原蛋白（Collagen）及彈性蛋白（Elastin）損失，就會造成組織結構的改變導致皺紋的形成，所以，應用膠原蛋白胜肽核酸就成了研究團隊考量的選擇。

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▲花蓮慈院研究團隊與松己生技團隊合影。

邱洋浩董事長表示，選擇使用膠原蛋白胜肽核酸，有三大特色：一、分子小好吸收（平均只有1,000道爾頓）。二、純度高效果好（扣除水分後純度99%以上）。三、參股結構沒散掉。所以，以此做為關鍵性原料，委請花蓮慈院做治療關節炎及遲緩皮膚老化等多方面的評估比較，希望能發揮實用價值。

對於現代人而言，除了壽命延長之外，身體生理機能的防老已經成為近年醫界的重要課題。林欣榮院長表示，皮膚與關節的老化都是一個漸進的過程，不論是看起來的外觀，還是身體上的活動度，影響著人內在與外在的健康，期望透過雙方的合作，能為人類找到抗老化的新希望。

