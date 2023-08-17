美軍情郎愛情包裹搞詐　「騙身體沒關係，騙錢不行」熟女急踩剎車

▲已婚婦被退休美軍網友詐騙欲匯款。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名54歲已婚劉姓女子透過網路交友，認識一名自阿富汗撤軍的美軍退休軍官，該美軍網友得知劉女平日與丈夫感情不睦，於是告知劉女要來台灣與劉女生活，但劉女須支付寄現金包裹之運費2000美金，劉女於昨日前往郵局匯款，行員查覺有異通報警方，員警到場後向劉女解釋此為典型的假交友真詐財案例後，劉女才驚覺差點遭到詐騙，氣得直呼「被騙身體沒關係，騙錢就不可以」。

▲警方趕往勸阻，驚覺遭騙的劉女氣得直呼被騙身體沒關係，騙錢就不可以。（圖／大溪警分局提供）

昨日15時許，劉姓女子前往大溪郵局欲匯款美金2000元，行員經關懷提問後直覺有異，立即通知警方到場協助，大溪分局南雅派出所員警到場了解，劉女在今年五月透過網路，認識一位自稱是從阿富汗撤軍的美軍退休軍官，該網友得知劉女平日與丈夫感情不睦，願意為了新歡離婚，於是在前日告知劉女，要來台灣與劉女共同生活，並寄一個裝滿現金的包裹要請劉女代收，但需支付國際運費美金2000元，提供劉女一個銀行帳號，要求先匯款繳交運費。

被愛沖昏了頭的劉女信以為真，遂前往郵局匯款，員警則向劉女解釋此手法為典型的假交友真詐財，並舉出實際案例後，劉女才恍然大悟自己差點遭到詐騙，氣得直呼「被騙身體沒關係，騙錢就不可以」，並且非常感謝警方及行員即時勸阻。