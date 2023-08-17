　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美軍情郎愛情包裹搞詐　「騙身體沒關係，騙錢不行」熟女急踩剎車

▲已婚婦被退休美軍網友詐騙欲匯款。（圖／大溪警分局提供）

▲已婚婦被退休美軍網友詐騙欲匯款。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名54歲已婚劉姓女子透過網路交友，認識一名自阿富汗撤軍的美軍退休軍官，該美軍網友得知劉女平日與丈夫感情不睦，於是告知劉女要來台灣與劉女生活，但劉女須支付寄現金包裹之運費2000美金，劉女於昨日前往郵局匯款，行員查覺有異通報警方，員警到場後向劉女解釋此為典型的假交友真詐財案例後，劉女才驚覺差點遭到詐騙，氣得直呼「被騙身體沒關係，騙錢就不可以」。

▲警方趕往勸阻，驚覺遭騙的劉女氣得直呼被騙身體沒關係，騙錢就不可以，。（圖／大溪警分局提供）

▲警方趕往勸阻，驚覺遭騙的劉女氣得直呼被騙身體沒關係，騙錢就不可以。（圖／大溪警分局提供）

昨日15時許，劉姓女子前往大溪郵局欲匯款美金2000元，行員經關懷提問後直覺有異，立即通知警方到場協助，大溪分局南雅派出所員警到場了解，劉女在今年五月透過網路，認識一位自稱是從阿富汗撤軍的美軍退休軍官，該網友得知劉女平日與丈夫感情不睦，願意為了新歡離婚，於是在前日告知劉女，要來台灣與劉女共同生活，並寄一個裝滿現金的包裹要請劉女代收，但需支付國際運費美金2000元，提供劉女一個銀行帳號，要求先匯款繳交運費。

被愛沖昏了頭的劉女信以為真，遂前往郵局匯款，員警則向劉女解釋此手法為典型的假交友真詐財，並舉出實際案例後，劉女才恍然大悟自己差點遭到詐騙，氣得直呼「被騙身體沒關係，騙錢就不可以」，並且非常感謝警方及行員即時勸阻。

ET快訊
快訊／台大實驗室爆炸起火！　多名學生燒燙傷
快訊／往北擴大！　8縣市豪大雨特報
剛下泳池「秒被叫上來」！　男星怒了：只有台灣有這規定
LIVE／群創處長劈3女小三辣照瘋傳　21歲AV女優考上台大
快訊／竹市9屆議員　心肌梗塞逝世
陳天仁不洗安全帽！ 　一戴「耳邊爬出這生物」嚇歪
一張照曝驚人雨勢！　籃球場只剩籃框

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台大化工系實驗室驚傳爆炸！　多名學生燒燙傷送醫

激戰1夜生1子！洋渣男射後不理害她被正宮求償　這原因判免賠

挨告出庭！汪小菲：每周都會來台「看孩子」　絕口不提大S官司

逆子縱火奪3命！獨活媽重傷勇敢求生　聞3至親全亡難忍悲痛落淚

潑猴花蓮國宅撒野！民眾急通報　縣府人員帶網子來「牠早溜了」

美軍情郎愛情包裹搞詐　「騙身體沒關係，騙錢不行」熟女急踩剎車

投資「賺錢」開心了！他將老父687萬退休金全投入　警喊：詐騙啦

毒咖啡「夯包裝」躲避查緝　苗警識破循線逮人...女藥頭落網

中午就開喝！酒後騎車肇事對警比中指+三字經　醉漢下場出爐

台中火車站廣場移工衝突疑亮刀　一票人來回追打...旅客嚇壞快閃

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

快訊／台大化工系實驗室驚傳爆炸！　多名學生燒燙傷送醫

激戰1夜生1子！洋渣男射後不理害她被正宮求償　這原因判免賠

挨告出庭！汪小菲：每周都會來台「看孩子」　絕口不提大S官司

逆子縱火奪3命！獨活媽重傷勇敢求生　聞3至親全亡難忍悲痛落淚

潑猴花蓮國宅撒野！民眾急通報　縣府人員帶網子來「牠早溜了」

美軍情郎愛情包裹搞詐　「騙身體沒關係，騙錢不行」熟女急踩剎車

投資「賺錢」開心了！他將老父687萬退休金全投入　警喊：詐騙啦

毒咖啡「夯包裝」躲避查緝　苗警識破循線逮人...女藥頭落網

中午就開喝！酒後騎車肇事對警比中指+三字經　醉漢下場出爐

台中火車站廣場移工衝突疑亮刀　一票人來回追打...旅客嚇壞快閃

大陸年輕人愛上「逛菜市場」舒壓　搜索量月增120%帶動轉型

福原愛被爆婚內曾想輕生！2友人控江宏傑「私下真面目」令她恐懼

快訊／台大化工系實驗室驚傳爆炸！　多名學生燒燙傷送醫

全聯「驚見新奇1物」　結帳超神速！全場敲碗：中南部也需要

激戰1夜生1子！洋渣男射後不理害她被正宮求償　這原因判免賠

加拿大野火車輛燙到熔化！男童驚喊「我不想死」　西北發緊急狀態

賴清德稱沒有台獨路徑　柯志恩：連信念都可拋棄的務實騙票工作者

挨告出庭！汪小菲：每周都會來台「看孩子」　絕口不提大S官司

尖叫四起！廣西浴場爆「不明魚類」咬人　遊客鮮血直流

仙丹治百病！老人疑「吸氫氣」身亡　業者誇張廣告稱可抗癌

社會熱門新聞

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

新竹5女囚禁凌虐閨蜜！她全身發黑腫脹亡

高雄水淹超過膝蓋！　陳其邁臉書被灌爆：豪雨假呢

愛妻失蹤24天找到了！她每天超商「等老公」有洋蔥

先撞賓利再碰Volvo　貨車駕駛慘了　

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

即／雨彈炸高雄　交通打結畫面曝

即／馬國畢酒駕代價出爐　緩起訴繳庫4萬

涉性侵6女童　幼兒園長之子遭收押

139線死亡彎道連奪2命　這隻「山道猴」都一起飆

殺警「星二代」外役監審查爆造假　證據流出

暖心法官塞1000　小偷崩潰痛哭

啪完人妻丟包超商　他挨告性侵曝「超盤真相」

更多熱門

相關新聞

虎尾最後水耕牛退休　送養水牛中心養老

虎尾最後水耕牛退休　送養水牛中心養老

雲林縣虎尾鎮最後一隻農耕水牛今（11）日正式退休，未來將入住土庫鎮回鄉米水牛安養中心，高齡75歲飼主黃松勇上午用小貨車將12歲的母水牛載運至土庫，黃松勇說，雖然牠還能耕田，但是自己老了，自己半退休之餘，也想讓水牛退休好命，透過虎尾北溪里長陳俊旗及虎尾鎮公所，找到到水牛安養中心，而看到場地很舒適他也就放心了。

房一夕慘跌400萬！「15年後漲到4000萬」他爽退休

房一夕慘跌400萬！「15年後漲到4000萬」他爽退休

60K男每月幫父母繳房貸　內行勸：先做1事

60K男每月幫父母繳房貸　內行勸：先做1事

不解友人東漂花蓮！網揭優勢：退休後想搬去

不解友人東漂花蓮！網揭優勢：退休後想搬去

養宅防老！三芝「私有海景樂齡宅」

養宅防老！三芝「私有海景樂齡宅」

關鍵字：

退休美軍情人已婚婦騙身體沒關係

讀者迴響

熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

中華白輸58分　網點孫思堯：別侮辱國家隊

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

送女友登機！　男買機票不搭飛機慘了

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

新竹5女囚禁凌虐閨蜜！她全身發黑腫脹亡

群創處長「出軌自毀文」　傳三綠帽夫找黑道逼PO

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

有錢男吃飯給1.7萬小費！服務生卻要他付2倍

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

客買鴨肉麵提7要求　老闆霸氣趕人

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面