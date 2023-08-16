獨／神秘人提黑皮箱拜訪！「黑卡內幕」曝光　他驚：門檻比想像中低

▲黑卡。（圖／「雷司紀的小道投資」提供）

記者周亭瑋／綜合報導

美國運通發行的「黑卡」塑造無數傳奇，為頂級客戶提供各種不可思議的服務。粉專「雷司紀的小道投資」就揭開內幕，包括邀請制度、領卡流程及享有的服務等，而最讓他意外的是，被邀請的門檻比想像中低。

雷司紀提到，最近和一位成大學長聚會，對方是黑卡的持有者，於是他便追問關於神卡的細節。這張百夫長卡（American Express Centurion Card）是採邀請制，並不對外開方申請，所以想擁有首先要辦美國運通的白金簽帳卡，接著每年消費1-2百萬，「網傳是750萬元，但我學長說1、2百萬就行，大概幾年後會接到電話，下一步是資產審核，通過後即可加入黑卡名單。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

當擁有黑卡後，首年入會費要台幣20萬元（有漲價），接著續約每年年費為16萬元。他透露，「一名私人管家會提著黑皮箱登門拜訪，他會告訴你黑卡會員的專屬福利，並且會給你一支24小時不關機的手機，只要你是黑卡會員，臨時有需求都可以隨時打電話給私人管家，幾乎是使命必達。另外，全世界只要是有配合的機場，貴賓室都免費進去，全球各大知名飯店也都有為黑卡會員，提供升等及客制服務。」

雷司紀笑說，拿起學長的黑卡，金屬沉甸甸的，帥得很有質感，「以我來說，最吸引人的無疑是各種貼心備至的服務，老實說門檻比想像中的低，比較受寵若驚的是，學長說未來要出國可以幫忙訂飯店，都有相關升級服務。」不過他隨後又補充道，「但有些時候還是沒那麼萬能，像壽司之神餐廳管家就訂不到，我立刻說可以幫忙訂。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

另外，YouTuber「酷可實驗室」也補充道，很多住宿的確打很多折，酒店的餐點也能半價，在美國租車還可甲地乙還不加價，有時也會寄豪華行程或品牌邀請會；不過，還是有很多服務是秘書完成不了的，「舉例之前BLACK PINK的演唱會門票，賣完就是賣完了。」

文章釣出不少知情人，直言「我朋友說台灣是廢卡欸，他有什麼要求他們都做不到」、「除了可以炫耀，真的很鳥」、「認識的都說黑卡現在就是盤子，特別是台灣的」、「台灣黑卡其實不太實用，大白就很夠了」。

►本文由「雷司紀的小道投資」授權引用。