重機禮讓救護車竟被開單...車主批「科技無腦」　警認錯：將銷單

▲1名機車車主禮讓救護車結果被開單，警方的舉發照片，科技無腦又擾民。（圖／爆怨2公社提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1輛騎乘黃牌重型機車的車主原本在左轉車道等停，聽到後面有救護車聲響，趕緊把車移至右側直行車道，等救護車經過再回到左轉車道，不料幾天後就收到「不先駛入內側車道」的紅單，車主憤怒得把罰單、禮讓救護車的影片po上社群，「科技執法？不要擾民好嗎！無腦政策還要多久？」網友們也一致聲援辱罵科技執法，警方表示，等收到車主影片就會銷單，最快1個月。

車主表示，他安分守己的在左轉車道排隊等待左轉，因為後方有救護車，於是切換到右側直行車道，當時有車子不動，他還好心到車旁提醒，等救護車經過後，他再切換回左轉車道，結果幾天後，就收到「在多車道左轉彎，不先駛入內側車道」的罰單，讓他氣炸了。

他不解，政府不是說會有專人審核嗎？影片理應也有錄到救護車經過的畫面，這樣也要開單？政府是不是認為請事假到監理所申訴，被扣的一日所得比600元罰單多，大家就不會去申訴？他氣得大罵「我一定不會讓這種無腦政策如願」。

他還說，這件事讓他知道行車紀錄器真的很重要，在台灣路上真辛苦，除了要防路上三寶，還要舉證自己沒有違規。

台中市警察局第五分局表示，有些科技設備受限經費，功能並不完整，以這路口為例，攝影機只會拍下第1輛違規車子，第2輛就不會被拍，救護車就是屬於第2輛違規，而且，為了節省記憶體容量，該設備只會提供警方截取的照片，不會有影片，不巧的是，此案所截取的照片中，沒有救護車照片，警方只好根據影片依法開單。

警方呼籲車主，盡快把他po到社群的影片，連同紅單傳送給台中市交通裁決所，作為證據，經審查無誤，最快1個月會撤銷罰單。