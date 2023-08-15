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社會 社會焦點 保障人權

比完賽返台途中猝逝…金牌國手遺體今相驗！家屬心碎操辦後事

▲聽障金牌國手比完賽搭機返台途中猝逝，檢方今相驗遺體。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

▲聽障金牌國手比完賽搭機返台途中猝逝，檢方今相驗遺體。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

記者沈繼昌、林東良、戴若涵／台南報導

2023年聽障保齡球世錦賽於1日至12日在德國慕尼黑舉行，台灣代表隊拿下2金2銀4銅的好成績，不料，其中一名邱姓金牌國手卻在返台航班中突然呼吸困難，經緊急送醫搶救宣告不治。檢方15日進行相驗，心碎的家屬對死因沒有太多意見，遺體將運回台南辦理後事。

中華代表隊在2023年世界聽障保齡球錦標賽中倒吃甘蔗，在賽程前半段的個人賽事中並無斬獲，但經適時調整後，自男女雙人賽開始接連傳回奪牌捷報，最後以2金2銀4銅共8面獎牌作收。

不料，其中一名55歲邱姓國手搭機返台途中，突然感到呼吸困難，經醫師搶救40分鐘後，仍不幸宣告不治。據了解，他曾多次代表國家參加世界級保齡球比賽，都有很好的表現。

桃檢檢察官15日下午2時率法醫至中壢御奠園相驗邱姓國手的遺體，家屬低調拒絕受訪。航警局刑警大隊人員透露，近午家屬才完成筆錄製作，家屬很難過，希望低調完成相驗過程，基本上對死因沒有太多意見。

據悉，檢警完成相驗後，邱姓國手的遺體將會運回台南辦理後事，家屬已連繫台南地區葬儀社人員來接送遺體。

▲聽障金牌國手比完賽搭機返台途中猝逝，檢方今相驗遺體。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

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