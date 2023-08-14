勞動部多元就業方案助攻　高年級生重返職場拚翻轉

▲56歲蔡憲忠與62歲朱俐蓉兩位高年級生，透過勞動部雲嘉南分署台南就業中心的推介到仁德中生社區，擔任多元就業計畫專案經理與留用人員，為社區注入銀色活力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

56歲蔡憲忠與62歲朱俐蓉2人，透過勞動部雲嘉南分署台南就業中心推介到仁德中生社區，擔任多元就業計畫專案經理與留用人員，他們運用過往工作經驗為社區注入銀色活力，不助推廣規劃社區農遊行程，打造特色、發展觀光，更帶著遊客深度了解社區豐厚的文史與生態景觀，讓更多人認識台南最南端的後花園。

中生社區原本是人口老化的沒落農村，近年運用勞動部多元就業方案導入人力積極推展農遊行程，帶著遊客騎鐵馬穿梭鄉間小路，認識二仁溪生態、在地信仰中心保生宮、百年蔡家古厝、二層行溪舊鐵路橋、舊營區等社區景點，同時搭配社區三寶「胡麻、地瓜、番茄」進行食農教育與焢土窯體驗，近年已逐漸打出知名度，吸引不少民眾參與。

「我想幫家鄉社區做點事」，本身就是中洲在地人的蔡憲忠，3年前從鐵路局主任職位退休，退休後一直思考可以幫社區做點什麼，後來進入中生社區擔任多元就業的專案經理，負責規劃遊程活動，帶著遊客賞古蹟、追火車與軍服體驗，蔡憲忠說，工作愈做愈有趣，能在從小生長的社區持續貢獻心力相當開心。

目前蔡憲忠也運用過往在鐵路局資產活化的專業要將舊營區逐步改造成生態故事館，未來遊客到這邊可以喝咖啡、聽故事，了解社區在地人文與歷史，蔡憲忠說，希望能幫助社區增加營收，永續經營，「要做到不能做為止」。

另一位已是阿嬤的朱俐蓉去年進入社區，負責導覽解說與開發商品等工作，這些對她來說都是不曾有過的工作經驗，不過因為朱俐蓉年輕時做過業務與店員，不怕生，對導覽工作她也樂於學習，很快就進入狀況，活潑的個性讓她很快就能跟遊客打成一片。

而擁有中餐證照的朱俐蓉還著手開發特色農產品，包括南瓜子芝麻糖、番茄雪Q餅等，頗受消費者喜愛，這也讓她有滿滿成就感，「很樂在其中」。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部積極推動「中高齡者及高齡者就業促進法」，輔以多項就業促進措施，協助中高齡人力再運用，而多元就業方案計畫推動，將人力導入地方社區打造特色產業，進用經驗豐富的中高齡朋友在社區一展長才，不僅規劃出新的體驗服務內容，更產出極具在地特色的農產伴手禮，讓不少人認識地方的美與好，劉邦棟也鼓勵民眾深耕地方，有任何就業需求都可向分署轄下各就業中心洽詢。