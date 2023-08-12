樹上傳來受困「喵喵聲」！大夥到場急救援　沒想到竟然是一隻鳥

▲樹上傳來受困「喵喵聲」，大家到場急救援。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市新店區一位伍姓民眾，發現一間廟宇樹上連日間歇傳來喵喵貓叫聲，擔心牠受困沒吃沒喝恐將會死亡，動保人員趕至現場尋找時，附近只聞喵喵叫聲，卻一直不見貓咪身影，新北動保員不經意突然望見濃密樹葉隱藏1隻紅嘴黑色鳥形身影佇立其中四處觀望，立即恍然大悟，讓陳情人擔憂的可憐動物，竟是愛學貓喵喵叫的台灣特有亞種「紅嘴黑鵯」。

日本旅台鳥友片柳文光表示，初來台灣賞鳥時曾被這紅嘴黑鵯奇特「喵-喵-」叫聲嚇一跳。牠喜愛佇立在高大喬木或枯樹上層，一身黑羽裝扮搭配艷紅嘴喙、腳穿紅色長靴又頂著散髮龐克頭，一付神氣冷酷模樣又帶痞子氣息。比較日本相同鵯科鳥種平淡無奇外型和聲音，台灣紅嘴黑鵯，堪稱鵯科鳥類口技奇葩。

據說如果有人想用模擬叫聲來尋覓或判斷牠的存在，可能會被牠戲耍氣炸。原因是牠聲音可是千變萬化，既響亮又吵雜，還能發出像在嘲笑人類似的「小氣鬼、小氣鬼」以及模擬麻雀、洋燕鳴叫聲。

新北動保員程沛宏表示，動物救援案件經常會遇見令人出乎意料的結局。曾經有民眾通報下水道有狗受困汪汪吠叫，當辛苦排除萬難抵達時，才發現狗聲來自野外常見的貢德氏赤蛙。紅嘴黑鵯愛學貓叫的口技，對鳥類不熟悉的民眾常會誤以為附近有貓咪出沒。建議面對動物發出危難聲音求救時，應先「停、看、聽」並準確詳細描述「時、地、物」。

新北市動保處表示，民眾若發現住居或戶外發現動物遭受傷害，可直撥1959動保專線或動保處通報電話(02)29596353報案。動保處24小時不打烊，負責救援受傷、受困動物，並給予適當收容安置及醫療照護，期許市民共同為保護動物，建構新北市成為友善動物之城市。