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美國最熱門職缺「卡車司機」年薪540萬　科技新貴心酸吐4字

▲▼美國UPS貨運。（圖／UPS官網）

▲美國UPS貨運與工會簽下保障員工年薪17萬美元合約。（圖／UPS官網）

記者崔子柔／綜合報導

若要說美國時下最熱門的工作，多數人可能會先聯想到AI、半導體產業，但事實上，許多美國勞工正在對當卡車司機心動，因為美國貨運巨頭UPS近日開出年薪17萬美元（約540萬台幣）的合約。

UPS與工會簽下的合約中，除了全職員工將獲得17萬美元的年薪，非全職員工的時薪也至少要達到25.75美元（約820元台幣），並享有醫療健保和養老福利，目前合約正在等待全美卡車司機工會的批准，而該工會成員7月以來一直為了提高工資而罷工。

工會主席Sean M. O’Brien聲明指出，這份合約為勞工運動樹立了新標準，也為所有工人的工資提高了標準。UPS執行長則在財報會議上表示，漲薪合約預計在2周內獲准，他還調減了公司的全年收入和利潤預測。

▲▼美國UPS貨運。（圖／UPS官網）

▲UPS是美國貨運龍頭。（圖／UPS官網）

根據《財聯社》報導，不過UPS的股東不是最氣的人，矽谷的工程師們在得知這份合約後立刻破防，在網路上掀起熱議。在美國匿名招募網站Blind上，一名在自動卡車運輸公司TuSimple的員工表示，這太讓人失望了，一個司機竟然賺得比普通研發工程師還多，就算是工程師也很難達到17萬美元的年薪。

不過UPS合約中的17萬美元不是基本薪資，而是目前司機平均薪資9.5萬美元，再另外加上5萬美元的福利。

美國工程師的平均薪資中位數為10萬3845美元，其中基本薪資為9萬1958美元，UPS的司機薪資調漲後，讓不少自詡菁英的矽谷人士感到前所未有的失落。

Meta等大型科技公司的員工也心酸表示，只能用4個字形容自己的心情，「薪資太低」。

有人說，因為物價不同，在矽谷賺30萬美元就像只賺了9萬美元，司機們生活在物價水平較低的地區，反倒拿了更高的薪資。

UPS競爭對手亞馬遜的員工則開始替司機說話，「憑什麼覺得開長途車的人應該賺得比工程師少？司機們冒著生命危險，在惡劣天氣裡開12小時的車」。

▲▼美國UPS貨運。（圖／UPS官網）

▲UPS在招募網站上成為熱門搜索。（圖／UPS官網）

根據招募網站Indeed Inc.的數據，UPS漲薪合約發布一周後，平台上相關的搜索就激增50%以上，Google的熱門搜索中也出現了「附近的UPS司機工作」等關鍵字，可見美國勞工們正在群起搜索UPS的職缺。

不過因為全球需求減弱，UPS營收已經連續好幾個季度下降，因此可能不會開放大規模招募，不過UPS表示，會在旺季增加多達10萬名臨時工。

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