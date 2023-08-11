手遊《魔力寶貝M》營運3年就結束！玩家砸35萬買道具打水漂怒告

▲橘子代理的《魔力寶貝M》宣布結束營運，讓購買多種遊戲道具的林姓玩家怒告。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

熱愛玩遊戲的林姓男子指控遊戲橘子集團代理的《魔力寶貝M》遊戲，在結束營運前45天才公告，期間仍持續推出優惠活動吸引玩家消費，讓他痛斥，若玩家知道遊戲僅有3年合約，就不會花如此多錢購買遊戲虛擬道具，因此憤而對遊戲橘子提出返還儲值金告訴，請求返還35萬餘元。士林地院審結後，駁回林男告訴，理由曝光。

林男主張，以暱稱「機場接送」、「魅影o」、「坂本綾音」等玩該遊戲，但該遊戲卻在2022年6月24日結束營運，遊戲僅代理短短3年，卻未告知，甚至在結束營運前，仍持續推出優惠課金活動吸引玩家消費為詐術，更痛斥若玩家知道遊戲僅有3年合約，就不會消費如此多金錢，憤而提告請求已購買的遊戲道具共350067元。

橘子答辯說，遊戲於2022年6月24日終止營運，並於同年5月9日公告停止營運，並在公告翌日就停止玩家付費儲值及交易服務，而最後一次推出優惠是在同年3月24日，距離終止營業還有3個月。

同時強調，玩家玩遊戲是享受玩的愉快或放鬆壓力，公司並未要求玩家花鉅資添購設備，玩家是否花錢，均由玩家決定，而玩家購買道具經開啟就已經使用，橘子並無訂定任何不利於消費者約定；且林男可就遊戲帳號內未使用的付費購買點數或遊戲費用申請退費，至於其他虛擬道具及寶物則均非退費範圍，況林男並無實際提出其請求退還費用依據、項目及價值等內容，故要求退還半年遊戲內所有花費，並無依據等，請求駁回。

法官經查，發現遊戲終止前，最後一次推出優惠是2022年3月26日，距離終止營運時間近3個月，表示玩家以該優惠進行儲值或購買道具等虛擬物品，至少有一定使用期間，難認橘子構成詐術施用，且林男也未能進一步提出主張橘子代理遊戲3年期間有何未盡合理之處，也未能證明經由優惠儲值、購買道具等至少合理使用時間下，難認橘子就遊戲終止營運，以及在終止營運前所為的優惠課金活動構成詐術。

法院認，林男所舉證據，難證明橘子有其所指詐欺而侵害其財產權情形，故請求消費購買遊戲道具費用350067元，為無理由，駁回告訴。