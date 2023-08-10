【廣編】iRent創立「共享車平台」　攜手租賃夥伴擴大汽車共享生態圈

▲和雲行動服務董事長謝富來 (中)與和泰汽車MaaS先進策略本部長吳品璁（左2）攜手愛旺租車董事長蕭世煌（右2）、直航租車董事長林麗純（左1）與小馬租車副總黃重瑋（右1）等租賃業夥伴，宣告成立「共享車平台」。

【廣編特輯】

圖、文／iRent提供

iRent共享汽車無人租車服務在台上路將邁入第十年，始終秉持「以科技為共享生態圈賦予創新價值」的核心理念，結合AI與雲端應用，加速打造更完善的移動服務，帶動租車產業的全新風貌。為擴大共享運具發展版圖，iRent宣布成立「共享車平台」，偕同愛旺租車、小馬租車以及直航租車三家長年深耕台灣的短租業者，正式將iRent數位自助租車服務推展邁向「共享車平台」新里程，為台灣租車產業與移動服務開創新局、挹注新能量。

iRent掀起傳統租車產業的數位革命，如今再創立「共享車平台」，加盟主可透過智慧平台化的數位租車模式，共同帶來共享車服務的優勢：365天x 24小時營業不打烊、車輛使用率最佳化、共創綠色移動。在人手一機的數位時代，「共享車平台」不僅可快速拓展iRent共享汽車服務的點、線、面，為民眾佈局便利性極高的交通服務網絡；同時也將對租車產業發展帶來變革，創造更多加值服務與新契機，更可加速落實綠色移動的新生活，進而成為協助推動智慧城市發展的重要角色。

