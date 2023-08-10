曾玟學替女友賴品妤發聲！　2張cos照閃爆萬人

▲賴品妤與男友曾玟學一起COS。（圖／翻攝自Facebook／曾玟學）



記者崔子柔／綜合報導

館長陳之漢日前在直播中提及，民眾黨空姐制服熱舞所引發的「物化女性」爭議，並舉民進黨立委賴品妤Cosplay為例，稱她「捏捏都快跑出來」，反嗆民進黨「物化動漫」等。賴品妤男友曾玟學昨晚則PO出2張COS照，說「品妤在這個領域的專業和嚴謹程度無需多言」。

曾玟學昨晚在臉書發文表示，「在COS的世界裡，你可以成為任何你所喜歡的樣子」，並指出在追求還原角色模樣的過程，是這件事的精髓所在，因為喜歡，所以想成為那個你所喜歡的角色模樣。

曾玟學指出，賴品妤在這個領域的專業和嚴謹程度無需多言，「每一張照片都花費的巨大的心血，完成作品時的成就感和滿足感，和我組裝完成鋼彈模型時的心情應該很接近」，而他不只支持賴品妤的興趣，也陪著一起出過好幾次角，因為很多作品須要搭檔的角色，他就是配合度最高也最方便的選擇。

▲曾玟學支持、陪伴賴品妤的興趣。（圖／翻攝自Facebook／曾玟學）



「政治人物在其職位之外，也跟一般人一樣有著自己的興趣，這是再正常不過的事情，對許多人來說ACG不只是喜好，更已是生活不可或缺的一部分」，曾玟學表示，「但ACG次文化時常在不理解中遭受污名與標籤，因此我由衷建議，喜愛ACG的朋友，可以共同支持願意替ACG次文化發聲且實際以行動為動漫產業出一份力的政治人物」，「讓我們的選擇，成為支持喜愛事物的力量」。

曾玟學附上2張和賴品妤一起出角的照片，稱「賴品妤根本魔法師，每次都把我弄到媽媽都認不出來，就像這個天王星」，貼文吸引超過1萬人按讚，網友紛紛留言表示，「這是放閃吧！這是放閃吧！這是放閃吧」、「品學兼優cp最棒惹」、「看你們COS真的很賞心悅目」、「希望看更多照片」、「這根本認不出是你們兩個」。

▼賴品妤Cosplay照。（圖／取自賴品妤臉書）

