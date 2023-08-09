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發病死亡率99%！食腦變形蟲傳染途徑曝　戲水泡溫泉「1行為」應避免

▲▼食腦變形蟲「福氏內格里蟲」（Naegleria Fowleri）。（圖／翻攝美國疾病管制與預防中心）

▲食腦變形蟲「福氏內格里蟲」（Naegleria Fowleri）。（圖／翻攝美國疾病管制與預防中心）

記者洪巧藍／台北報導

國內時隔12年再次出現俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例！疾病管制署指出，該疾病人類病例罕見，但若發病死亡率高達99%。可能傳播情況是民眾在自然水域活動時，將含有福氏內格里阿米巴原蟲的水吸入鼻腔，並沿著嗅覺神經進入腦部而發病，但喝下遭病原體污染的水則不會被感染；提醒民眾戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔或將頭部浸泡於水中。

疾病管制署今（9）日晚間公布國內出現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，疾管署發言人曾淑慧表示，個案為北部30多歲女性，於7月26日出現頭痛及肩頸僵硬症狀，再出現發燒、畏寒、頭痛、頸部疼痛抽搐就醫，後續病程進展快速，於8月1日死亡。

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後續診療醫院通報不明原因腦炎，採集檢體送疾管署實驗室檢驗，確認為「福氏內格里阿米巴原蟲(Naegleria fowleri)」感染所導致的腦膜腦炎，此為12年來首見，也是國內歷來第2例個案。調查死者近期無國外旅遊史，發病前曾前往室內親水設施遊憩，目前地方衛生局已經進行環境採檢，並且預防性停業、環境清消。

疾管署指出，福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於46℃的溫熱環境中，在更高的溫度下也可短暫存活。溫暖的淡水(如湖泊及河川)、溫泉水、工廠排出的溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡。

▲▼疾病管制署曾淑慧發言人說明國內出現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎個案。（圖／疾管署提供）

▲疾病管制署曾淑慧發言人說明國內出現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎個案。（圖／疾管署提供）

疾管署指出，人類可能在自然水域活動時，將病原體吸入鼻腔，並沿著嗅覺神經進入腦部而發病，但喝下遭病原體污染的水則不會被感染，也不會透過人與人接觸傳播，人類病例罕見。

該疾病潛伏期約1-7天，發病後病程進展快速，初期症狀為頭痛、發燒、噁心、嘔吐，之後出現頸部僵硬、抽搐、意識變化、譫妄、昏迷等腦炎症狀，發病後死亡率約99%。

疾管署提醒，福氏內格里阿米巴原蟲好發於夏季，籲請民眾於戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，亦應避免攪動底部池水或淤泥；戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並告知醫護人員相關接觸史。

依疾管署監測資料顯示，福氏內格里阿米巴腦膜腦炎於1965年在澳洲發現首例人類感染病例，國際間近5年於巴基斯坦(信德省)及美國持續有零星個案，巴基斯坦每年約10例，而美國每年約5例，以7-8月為多；我國曾於2011年確診1例因接觸溫泉水感染福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，本次確認為國內第二起。

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