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遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿！網一面倒吐3個字

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲原PO在大阪穿花襯衫逛街，友人反勸別穿。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／劉維榛報導

旅遊達人曾分享「日本旅遊禁忌」，像是某些高級餐廳禁止孩子入內，甚至還不能擦香水。而一名網友驚呼，最近與友人去大阪旅遊，對方一見原PO穿著花襯衫後，臉色凝重急勸「穿這樣會帶來很多不必要的麻煩！」一番話讓原PO超傻眼。文章曝光後，鄉民一面倒秒吐3字。

一名網友在PTT「Japan Travel板」透露，在台灣整理行李與服裝時，想說日本正值夏天，就特意帶了幾件黑白色系的花襯衫，怎料曾住過東京幾年的友人急呼，這市區附近很多黑道或混混，穿花襯衫會帶來「不必要的麻煩！」

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一番話讓原PO感到訝異，加上原PO也坦言外貌「就長得偏不友善類型」，確實也怕無端招惹是非，於是認真求問「想知道真是這樣嗎？」

文章曝光後，全場紛紛秒回3字，「想太多，觀光客的穿著很好認的」、「想太多，我去江之島穿花襯衫沒人把我當黑道看」、「戴墨鏡+穿皮鞋+電棒燙，不經意露出紋身，這樣比較像」、「花襯衫還好吧，一堆日本品牌很愛賣花襯衫」、「現在黑道明明都穿西裝，你朋友還在昭和時期？」「應該不是衣服，是人的問題，朋友不好意思直說」、「完全取決於你的氣質」、「照他說法，沖繩人都黑道了」。

原PO也補充說道，反問友人「花襯衫這件事誰跟你說的？」而友人依舊強調，「不用說，大家都知道，在日本穿花襯衫就黑道，沒事不會穿！」

▼全場網友直呼想太多了。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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