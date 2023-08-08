成都世大運閉幕式今晚登場　傳達「夢想．點亮未來」

▲成都世大運閉幕式的舞台被搬到了成都露天音樂公園，分為遠、中、近三個表演空間。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

世大運閉幕式於今（8）日舉行。閉幕式總導演甲丁介紹，閉幕式將是一場青年人的歡聚，也是本屆世大運最後道別的地方。「夢想．點亮未來」是這場歡聚和告別將要傳達的主旨，共動用約600名演員，融合文藝表演和儀式，展現青春孕育的無限希望。

據《澎湃新聞》報導，既然是青年人的盛會，表達元素肯定要貼合當下青年的生活。閉幕式執行總導演魏思佳透露，閉幕式舞台以「手機」為設計主元素，手機視窗高低錯落，並創造性增設一名「大運拍客」，完成一場全球聯動的青春「直播」。

閉幕式創造性地增設一名「大運拍客」，全程進行現場直播，它是最時尚最普及的，大家接受信息最變通的一種方式。甲丁表示，希望以「直播」觀念能夠給大家注入「現在進行式」的感覺。現在年輕人溝通是無極限的，靠的就是手機來聯繫彼此，通過直播反應了當下的狀態，因為有手機、互聯網，消融了彼此的距離。

▲成都世大運今晚閉幕式，總導演揭秘亮點。（圖／翻攝微博）

不用地屏、不用投影，也不在一個體育場館裡，這次成都世大運閉幕式舞台被搬到了成都露天音樂公園，分為遠、中、近三個表演空間。近處，演員隨時深入觀眾區的貼近式表演；中處，是閉幕式主脈絡的情節和人物；遠處，是黃昏草坪、露營焰火營造的公園氛圍，以此表達空間拓展到外場，歡樂的感染力拓展到整個公園。

甲丁透露，閉幕式的小高潮是觀眾將會看到一株裸眼3D的珙桐樹扎根在舞台之上，從觀眾的身邊一直爆炸式延伸到半空中，茂盛的姿態展現蓬勃的生命力，將瞬間震撼觀眾。

閉幕式將打破單一表演空間的平衡，讓央視直播間搭建在舞台正中央，作為整場演出的一部份。當觀眾進入直播間後，實時發送的彈幕和點讚也將投射到演出現場。無論觀眾身在天涯海角，使用哪種語言，只要貢獻出精彩的內容，都有機會在閉幕式的現場呈現。