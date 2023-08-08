　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

成都世大運閉幕式今晚登場　傳達「夢想．點亮未來」

▲▼成都世大運今晚閉幕式，總導演甲丁揭秘亮點。（圖／翻攝微博）

▲成都世大運閉幕式的舞台被搬到了成都露天音樂公園，分為遠、中、近三個表演空間。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

世大運閉幕式於今（8）日舉行。閉幕式總導演甲丁介紹，閉幕式將是一場青年人的歡聚，也是本屆世大運最後道別的地方。「夢想．點亮未來」是這場歡聚和告別將要傳達的主旨，共動用約600名演員，融合文藝表演和儀式，展現青春孕育的無限希望。

據《澎湃新聞》報導，既然是青年人的盛會，表達元素肯定要貼合當下青年的生活。閉幕式執行總導演魏思佳透露，閉幕式舞台以「手機」為設計主元素，手機視窗高低錯落，並創造性增設一名「大運拍客」，完成一場全球聯動的青春「直播」。

閉幕式創造性地增設一名「大運拍客」，全程進行現場直播，它是最時尚最普及的，大家接受信息最變通的一種方式。甲丁表示，希望以「直播」觀念能夠給大家注入「現在進行式」的感覺。現在年輕人溝通是無極限的，靠的就是手機來聯繫彼此，通過直播反應了當下的狀態，因為有手機、互聯網，消融了彼此的距離。

▲▼成都世大運今晚閉幕式，總導演甲丁揭秘亮點。（圖／翻攝微博）

▲成都世大運今晚閉幕式，總導演揭秘亮點。（圖／翻攝微博）

不用地屏、不用投影，也不在一個體育場館裡，這次成都世大運閉幕式舞台被搬到了成都露天音樂公園，分為遠、中、近三個表演空間。近處，演員隨時深入觀眾區的貼近式表演；中處，是閉幕式主脈絡的情節和人物；遠處，是黃昏草坪、露營焰火營造的公園氛圍，以此表達空間拓展到外場，歡樂的感染力拓展到整個公園。

甲丁透露，閉幕式的小高潮是觀眾將會看到一株裸眼3D的珙桐樹扎根在舞台之上，從觀眾的身邊一直爆炸式延伸到半空中，茂盛的姿態展現蓬勃的生命力，將瞬間震撼觀眾。

閉幕式將打破單一表演空間的平衡，讓央視直播間搭建在舞台正中央，作為整場演出的一部份。當觀眾進入直播間後，實時發送的彈幕和點讚也將投射到演出現場。無論觀眾身在天涯海角，使用哪種語言，只要貢獻出精彩的內容，都有機會在閉幕式的現場呈現。

ET快訊
Gino勁宥又爆性侵！硬上女直播主遭起訴
北投變電箱「鞭炮式爆炸」　火花狂噴畫面曝
知名大廠工程師　工作23年被解僱
富邦與樂天2換2球員交易？ 　林華韋回應了
抽中一張有望現賺36.8萬元！後天開放申購
快訊／北投變電箱起火　台電回應了
獨／悲傷父親節！兒消失78天再見面成冰冷遺體
副總裁被帶走！　萬達內部人員曝內情
快訊／變電箱燒起來！　周遭大停電

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩岸創新直播營報名「秒殺」　台青邊隨手拍赴陸趣事

用「王水」溶金！他清洗金戒指取回竟少8克　警曝作案手法

曾說不當建商　華為砸66億設房產公司

陸查獲禁止進口「輻射產地」食品　「巧克力、軟糖及飲料」被沒收

她腹脹「20公斤便便卡住」肚皮快爆開！醫一切驚：一條1公尺大蟒

懷孕就給錢！杭州將發放2類補助金　生3胎可一次拿11萬

副總裁被帶走！萬達內部人員：涉內部貪腐「數額巨大」

成都世大運閉幕式今晚登場　傳達「夢想．點亮未來」

陝西造價7億大橋「一吹就倒」通車才半年！200公尺護欄爛成碎片

陸媒：香港爭搶中國大陸菁英　但難提供高薪職位

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

小S在具俊曄首爾豪宅「尬舞」　影片曝光...家人反應超真實

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

台南男「撞電線桿」報警　揪出製造假車禍詐保險金

開400萬名車左轉撞死男大生　貴婦堅喊「有守法」被警打臉

潘瑋柏結婚3年僅有一張合照　機場「幫空姐妻狂拍」罕見同框

兩岸創新直播營報名「秒殺」　台青邊隨手拍赴陸趣事

用「王水」溶金！他清洗金戒指取回竟少8克　警曝作案手法

曾說不當建商　華為砸66億設房產公司

陸查獲禁止進口「輻射產地」食品　「巧克力、軟糖及飲料」被沒收

她腹脹「20公斤便便卡住」肚皮快爆開！醫一切驚：一條1公尺大蟒

懷孕就給錢！杭州將發放2類補助金　生3胎可一次拿11萬

副總裁被帶走！萬達內部人員：涉內部貪腐「數額巨大」

成都世大運閉幕式今晚登場　傳達「夢想．點亮未來」

陝西造價7億大橋「一吹就倒」通車才半年！200公尺護欄爛成碎片

陸媒：香港爭搶中國大陸菁英　但難提供高薪職位

台電足球Fun電營桃園登場　220名學童和國腳級選手練球

回家驚見老婆倒地！史丹利差點叫救護車　問清原因傻眼：很嚇人啊

享高雄市民專屬房貸優惠　內行指路千萬新房「紅利區」

富邦、樂天發動2換2交易？浦韋青否認傳聞

曾莞婷錄影突暫停嘔吐！　旅遊爆小插曲...下秒拋偶包玩水

邱顯智批510中捷事故報告避重就輕　揪疑點「中市府為何沒交代？」

殉職警兒痛毆老母遭收押　她嚇到躲親戚家...怕放出來又施暴

兩岸創新直播營報名「秒殺」　台青邊隨手拍赴陸趣事

瓦城上半年每股賺8.91元創同期新高　Q3加速展店推升營運成長

打造高級感！明星髮型師傳授「視覺零干擾」髮型3重點

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

大陸熱門新聞

6歲兒包莖手術10天後死亡！爸心痛

酒吧門口當街爽上醉妹任人看　結局大逆轉！

副總裁被帶走！萬達內部人員：涉數額巨大貪腐

63歲退休教授旅遊巴士講笑話　講到一半突「笑死」

陝西造價7億大橋才半年一吹就倒！200m護欄全垮塌

陸11歲女遭殺拋屍江邊　嫌犯竟是未滿14歲鄰居

台生湖南廣電實習之旅「大開眼界」

閩台青年人才研學營開跑

TFBOYS演唱會　帶動17億元旅遊收入

男為初戀紋「條碼」 　分手洗不掉相親失敗

刺青大哥從江蘇跑去涿州煮飯：保障有飯吃

20歲男噴防曬突暴喘　X光見「肺全白了」

阿拉斯加犬被領養不到1天…狗肉店找到！

大水沖不倒龍王廟！ 北京房山洪水致屋毀地破...祂屹立不搖

更多熱門

相關新聞

中華隊10金17銀19銅　創境外最佳紀錄

中華隊10金17銀19銅　創境外最佳紀錄

台灣最強羽球混雙組合李佳馨、葉宏蔚，今晚在成都世大運替中華代表團奪下本屆第10金，我國代表隊賽程全部結束，共計拿下10金17銀19銅，超越2019年拿坡里的9金13銀10銅，締造「境外」最佳紀錄。

跆拳道馬婷霞晉級4強　至少保底銅牌

跆拳道馬婷霞晉級4強　至少保底銅牌

中華男籃又贏中國！陸網：搞10周年紀念嗎

中華男籃又贏中國！陸網：搞10周年紀念嗎

羅嘉翎領銜　中華隊3人世大運跆拳爭金

羅嘉翎領銜　中華隊3人世大運跆拳爭金

中正學生射箭團前進成都世大運

中正學生射箭團前進成都世大運

關鍵字：

成都世大運閉幕式

讀者迴響

熱門新聞

林秀琴房產遭法拍！「3年忘繳30萬房貸」崩潰哀求

國泰CUBE卡大調整！增家樂福3%優惠　熱門通路「1動作」才給領

八點檔女星離婚3年要再婚了！甜收男友鑽戒

立秋到！　「絕日禁行房」做1次恐折壽3年

小兒急診爆！醫驚見「都是這類孩子」

靜宜女大生追愛4個月現況曝　警發出警告說話了

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

快訊／洪詩宣布懷孕！

情敵談判「弟神隱」！哥慘淪出氣包被活活打死

女大生練車摔溝亡！千人點出生死關鍵

年輕人月薪3萬「卻常出國、吃大餐」　很敢花原因曝

31歲男年薪80萬只想躺平　網羨慕：勝利組

大谷翔平本季第15盜　成為大聯盟第一人

老高小茉年收3億「為何不生小孩？」他親揭奇葩原因

立秋就是轉運日　3生肖大翻身財運旺到爆棚

更多

最夯影音

更多
屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了
格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面