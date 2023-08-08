新北教育局續發千萬獎學金！780名學生獲資助　14年累積獎金破億元

▲新北高工模具科學生李駿侑獲頒獎學金。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市「112年度高級中等以上學校學生獎學金」日前公告錄取名單，新北教育局指出，今年共有4670人申請，大專院校組錄取335名，每人核發2萬元獎學金；高中職組錄取445名，每人1萬元，共計發出逾千萬獎學金，其中有322名弱勢學生，盼獎學金能幫助弱勢生求學路更順遂。

新北教育局表示，為鼓勵新北市大專院校與高中職學生，推動高中職以上獎學金政策，政策推行至今已邁入第14年，累積金額已破億，造福將近1.1萬名學生，且優先錄取低收入戶及身心障礙弱勢學生，盼關懷與鼓舞更多弱勢家庭學生。

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新北高工資料處理科獲獎學生王鈺得表示，因出生在單親家庭，資源相對比別人少，能獲得這筆獎學金給自己很大的激勵，計畫會將獎學金用在升學上各類證照費、學雜費等，繼續努力充實自我。

新北高工模具科學生李駿侑說，打算將獎學金運用在購買專業書籍和參加相關課程，增加知識和提高自己的專業水平，也想對未來的學弟妹們說，學習的路上會遇到挑戰，但只要堅持努力，一定能夠克服困難，邁向成功。

樹人家商觀光科獲獎學生鄭安喬說，很感謝能獲得獎學金，讓自己在實習時無後顧之憂，也能有多餘的經濟能力規劃更多的目標，持續精進自己，朝圓夢而努力，除了努力考取證照之外，也會用獎學金提升外語能力。